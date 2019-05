Amerikansk taliban-kriger løslatt etter 17 år

John Walker Lindh hadde sonet 17 av den 20 år lange fengselsstraffen da han passerte ut porten ved Terre Haute Federal Correctional Complex i delstaten Indiana torsdag. Reduksjonen i straffen har kommet på grunn av god oppførsel.

Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo mener at reglene i fengselssystemet nå må bli gått grundig igjennom.

– Dette er skandaløst og uforklarlig, sier Pompeo i et intervju med Fox News.

– Dette var i utgangspunktet en relativt mild dom, og slik jeg forstår det så er Lindh fortsatt radikalisert, og han truer USA, la Pompeo til.

Drept CIA-agent

John Walker Lindh ble tatt til fange av den USA-støttede Nord-Alliansen i november 2001. Han ble overført til et fengsel i byen Mazar-i-Sharif.

25. november ble han forhørt av to CIA-agenter. Bare minutter senere startet et stort fangeopprør i fengslet, og én av agentene, Johnny Michael Spann, ble drept.

SKUTT I HODET: Johnny 'Mike' Spann ble drept bare minutter etter at fangeopprøret startet. Han fikk ikke noen varsel i forkant om at noe kunne skje. Foto: HO / REUTERS

Lindh ble skutt i det ene låret under opprøret. Han har nektet for at han bidro til at CIA-agenten ble drept.

Ifølge (PDF) journalisten Robert Michael Pelton som møtte Lindh i Afghanistan, var amerikaneren klar over at opprøret skulle skje, men varslet ikke agentene.

SNAKKET MED CNN: Dette er et stillbilde fra intervjuet Lindh gjennomførte med journalisten Robert Michael Pelton. Lindh hadde da fått morfin på grunn av skuddskadene. Foto: AP

Familien kritisk

Faren til den drepte CIA-agenten, Johnny Spann den eldre, har gjentatte ganger i det siste sagt at det er galt at Lindh blir sluppet fri.

– Han kan komme til å få andre til å bli ekstremister, fordi han er et «ikon», sier Spann til ABC News.

Spann mener Lindh er akkurat den samme ekstremisten nå, som da han ble tatt til fange. Han ber president Donald Trump om å gripe inn.

FØRSTE SOM DØDE I KRIGEN: Johnny Spann den eldre ved sønnens grav. CIA-agent Spann var den første amerikaner som døde i kamp i Afghanistan. Foto: HARAZ GHANBARI / Ap

Under rettssaken sa Lindh at han angret, og at han ikke var klar over at Taliban var» antiamerikanske».

President Donald Trump sa torsdag at det ikke var noe han kunne gjøre med løslatelsen, men at Lindh ville bli fulgt godt med på.

– Jeg liker det ikke. Dette er en person som fortsatt har en tro på terror, sa Trump.

I de neste tre årene må Lindh følge strenge regler. Blant annet kan bare bruke engelsk dersom han skal kommunisere på internett. Elektronisk utstyr han benytter skal også overvåkes.

FORLATER FENGSLET: En av de to mennene på bildet skal være John Walker Lindh. Bildet ble tatt torsdag utenfor Terre Haute Federal Correctional Complex. Hvor den 38 år gamle Lindh er nå, er ukjent. Foto: John Sommers II / AFP

Konverterte som ungdom

Lind ble muslim i tenårene etter å ha sett filmen Malcom X. Han reiste til slutt til Pakistan og Afghanistan der han ble medlem av Taliban. Han møtte Osama bin Laden og var med Taliban da angrepet mot USA skjedde 11. september 2001.

KONVERTERTE SOM UNGDOM: Dette bildet av John Walker Lindh ble tatt før han ble medlem i Taliban. Foto: Str Old / Reuters

Tiltalen mot ham var først mye mer alvorlig enn det han ble dømt for, men forsvarerne argumenterte for at han skulle slippes fri fordi han skulle ha blitt torturert under forhør.

Lindh inngikk en avtale med aktoratet. Han ble dømt for å ha vært medlem av Taliban, og for å ha hatt med seg eksplosiver mens han utførte en kriminell handling.

Lindh har holdt på sin tro i fengslet, og han har ledet andre muslimske innsatte i bønn.