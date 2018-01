Det er det tredje året på rad at antall mennesker skutt og drept av politiet i USA, ligger nær 1000, skriver Washington Post som fører logg over tallene. Tallet har holdt seg stabilt til tross for utbredt offentlig gransking av politimenn sin bruk av våpen. I 2016 ble 963 drept av politiet, i 2015 var tallet 995.

Det var etter at 18 år gamle Michael Brown ble skutt og drept av en politimann i august 2014, granskingen av politiets skyting begynte.

Dødsfallet førte til store protester og fikk politi over hele landet til å se på sin egen bruk av våpen.

Tallene holder seg stabile

Eksperter Washington Post har snakket med, er usikre på hvorfor det årlige antallet svinger så lite. Noen mener det har å gjøre med hvor mange ganger politiet havnet i sammenstøt med mennesker, og at det dermed er et resultat av statistisk sannsynlighet. Andre undersøker om antallet samsvarer med generell vold i det amerikanske samfunnet.

Til tross for at antallet mennesker skutt og drept av politiet har holdt seg stabilt de siste årene, kan oppmerksomheten rundt temaet ha hjulpet å redusere antallet ubevæpnede som ble skutt og drept, skriver avisen.

Demonstrasjon i oktober etter at Patrick Harmon ble skutt av politiet i Salt Lake City i Utah i august i fjor. Foto: Francisco Kjolseth / AP

Av de drepte i 2017, var 735 bevæpnet med enten kniver eller våpen. Ifølge avisen er det fortsatt flest hvite menn blant dem som ble skutt og drept av politiet mens de var bevæpnet – antallet var 330. 160 bevæpnede svarte menn ble drept i fjor.

22 prosent av de drepte var svarte menn

Antallet ubevæpnede svarte menn som ble drept av politiet, har gått ned siden 2015. I fjor var tallet 19, mens i 2015 ble 36 ubevæpnede svarte menn drept. Men til tross for at antallet ubevæpnede svarte skutt og drept av politiet i USA har gått ned, viser tallene fra avisen at det er en uforholdsmessig høy andel svarte som blir skutt.

Av de 987 menneskene som ble skutt og drept av politiet i 2017, var 22 prosent svarte menn – til tross for at de tilsvarer seks prosent av den totale befolkningen. 44 prosent av de drepte var hvite menn.