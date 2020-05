– Vi vil være med dere på ordentlig. Jeg tok av meg hjelmen og la ned batongen. Jeg vil gjøre dette til en parade, ikke en protest, sa sheriff Chris Swanson fra Genesee County til demonstranter i byen Flint i delstaten Michigan.

På bilder og videoer fra demonstrasjonen kan man se at Swanson og en rekke andre politifolk slå følge og marsjere sammen med demonstrantene.

Demonstrantene har tatt til gatene for å vise sitt sinne og sin frustrasjon etter at den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd døde etter at han ble pågrepet av politiet i Minneapolis den 25. mai.

Les også: Nytt videoopptak viser basketak med George Floyd før han legges i bakken

Kneler for å vise solidaritet

I en rekke andre byer har politifolk vist sin støtte til demonstrasjonene. I byen Santa Cruz deltok politiet i en markering mot politivold ved å knele sammen med flere hundre demonstranter til minne om George Floyd.

KNELER: Noen spillere på San Francisco 49ers kneler og noen står under «The star-spangled banner», før kampen mot Washington Redskins 15. oktober 2017. Foto: Patrick Smith / AFP

Denne gesten har tidligere blitt brukt av amerikanske idrettsutøvere som en reaksjon på politiets behandling av minoriteter.

En rekke spillere valgte å bli sittende på kneet under nasjonalsangen før kamper. Idrettsstjernenes markering har blitt kraftig kritisert av president Donald Trump.

– Santa Cruz-politiet støtter de fredfulle protestene i Santa Cruz, og vi vil alltid holde dem trygge, tvitret dem.

Også i byen Ferguson i delstaten Missouri knelte politiet sammen med dem som demonstrerte mot politivold.

Fra andre amerikanske byer sirkulerer det nå bilder på sosiale medier som viser at politiet deltar i forskjellige markeringer:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Portforbud

I mer enn 30 storbyer i USA raste demonstrasjoner og opptøyer utover ettermiddagen og kvelden. I et forsøk på å få folk til å holde seg hjemme, innførte 16 av delstatene portforbud i til sammen 25 byer, med vekslende hell.

Les også: Secret Service i kamper med demonstranter utenfor Det hvite hus

Opprørspoliti i fullt beskyttelsesutstyr bruker tåregass og sjokkgranater for å holde rasende demonstranter unna da de forsøkte å storme politistasjonen i Minneapolis og nektet å forholde seg til portforbudet i byen.

En utbrent politibil i Los Angeles etter demonstrasjoner den 30. mai. Foto: Mario Tama / AFP

Inntil da hadde både politi og soldater fra nasjonalgarden forsøkt å holde en lav profil og unngå konfrontasjon med demonstranter, av frykt for å forverre situasjonen i byen der alt begynte.

NEW YORK: En politibil brenner etter å ha blitt satt fyr på av demonstranter i New York. Foto: Jeenah Moon / Reuters

I Washington DC bistår nasjonalgarden i å sikre Det hvite hus, mens president Donald Trump bivåner det hele fra innsiden.