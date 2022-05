Amerikansk høyesterett bekrefter at lekket abort-dokument er ekte

Roberts tydeliggjør at det lekkede dokumentet ikke representerer en endelig beslutning.

Det var den amerikanske nettavisen Politico som publiserte det lekkede utkastet fra Høyesterett.

I utkastet skriver høyesterettsdommeren Samuel Alito at Roe mot Wade-dommen fra 1973, var «sjokkerende feil helt fra starten». Det kommer også fram at fem av ni høyesterettsdommere vil oppheve dommen.

Roberts bekrefter at det er igangsatt en gransking av lekkasjen. Han omtaler lekkasjen som et grovt tillitsbrudd.

– I den grad dette sviket mot domstolens tillit var ment for å undergrave integriteten vår, vil det ikke lykkes. Høyesterettens arbeid vil ikke bli påvirket på noen måte, sier høyesterettsdommeren i en uttalelse tirsdag.

Flere delstater vil innskrenke rettighetene

I november skal det holdes et mellomvalg i USA. President Joe Biden sier velgerne må sørge for å stemme på politikere som ønsker valgfrihet for kvinner, hvis amerikansk høyesterett fjerner retten til abort.

Biden mener at mange rettigheter kan stå i fare hvis den amerikanske høyesteretten opphever den føderale retten til abort, blant annet homofiles rettigheter til ekteskap.

Torsdag vedtok delstaten Oklahoma en lov som forbyr abort etter sjette uke. Foto: Sue Ogrocki / AP

Hvis flertallet i domstolen vil oppheve den føderale retten til abort, kan det virke som dommerne ønsker å gi delstatene mer myndighet til å vedta strengere abortlover selv.

26 delstater har gitt uttrykk for at de vil innskrenke rettighetene til selvbestemt abort, dersom Høyesterett omgjør den snart femti år gamle dommen.

Flere delstater har allerede gjort det langt vanskeligere for kvinner å få abort.

I september trådde en ny lov i kraft i Texas, som forbyr abort etter sjette uke i svangerskapet.

Forrige uke vedtok også delstaten Oklahoma en lov som forbyr abort etter sjette uke, ifølge CNN.

Nyheten har ført til protester og demonstrasjoner.