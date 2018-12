Amerikansk delegasjon ledd ut etter kullpromotering på klimatoppmøte

Den symbolske hendelsen skjedde under et foredrag hold av den amerikanske delegasjonen på konferansen. Foredraget hadde tittelen «Måter å bruke fossilt brensel på, så rent og effektivt som mulig».

BLE STOPPET: Trump-rådgiver Preston Wells Griffiths foredrag ble stoppet.

– Vi mener at ingen land vil bli nødt til å ofre økonomisk velstand eller energisikkerhet for å sikre et bærekraftig miljø, sa Preston Wells Griffith, som er president Donald Trumps rådgiver, fra talerstolen.

Uttalelsen ble fulgt av et latterbrøl fra salen, og av en kvinne som ropte: «Disse falske løsningene er en vits!»

Forberedt protest

– Hold det under jorda! Hold det under jorda, ropte aktivistene.

Washington Post skriver at protestene fra salen var forberedt på forhånd og en del av en aksjon.

Aktivist Aneesa Khan (23) mener det er viktig å mobilisere det amerikanske folket i klimakampen.

Aneesa Khan (23) er en av aktivistene som organiserte og var med på protesten. Hun er opprinnelig fra India, men bor i USA. Hun sier til NRK at de ville vise at USAs klimapolitikk er en farse, og at Trump-administrasjonen ikke står for gode løsninger på klimakrisen.

– Vi startet protesten med å le. Jeg tror det sendte en klar beskjed til verden at folk i miljøbevegelsen og folk på frontlinjene av klimakrisen ser slike paneler som en spøk, forteller hun.

Hun mener at det fremstår som en komplett spøk og farse at fossile brensler og selskapene bak dem, som har forårsaket klimakrisen, er de om skal hjelpe oss å løse den.

De unge miljøaktivistene tok over den amerikanske delegasjonen sitt foredrag.

Paradoks

Aktivistene ville markere den vanskelige og paradoksale posisjonen den amerikanske delegasjonen befinner seg i, når fremmer Trump-administrasjonens miljøagenda og snakker varmt om fossilt brensel på en internasjonal arena som ønsker å kutte ned på bruken av det.

Trumps plan er å redusere utslipp ved å oppgradere og effektivisere dagens teknologi og eksisterende industri, og fortsette med kullkraft som en sentral strømleverandør.

En talsmann for det amerikanske innenriksdepartementet sier at foredraget ble arrangert for å vise fremskrittene som er gjort på feltet, skriver CNN.



– Denne jobbskapende innovasjonen har bidratt til å redusere amerikanske utslipp samtidig som økonomien vokser og skaffer sikker energi vi har råd til, skriver departementet i en uttalelse.

FNs klimakonferanse «COP24» startet i den polske byen Katowice forrige lørdag, og varer frem til 14. desember. Representanter fra rundt 200 land deltar, og hovedmålet med konferansen er å få på plass et konkret regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen.

FNs klimapanels ferske rapport viser at verden må gjennom store og raske utslippskutt for å lykkes i å begrense verdens oppvarming.

Trump kritisk

Donald Trump varslet i fjor at han vil trekke USA fra Parisavtalen, men til nå har likevel USA hatt representanter på plass under internasjonale klimaforhandlinger.

Fakta om Parisavtalen Ekspandér faktaboks Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015.

Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.

I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.

Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016.

Torsdag 1. juni kunngjorde president Donald Trump at han trekker USA fra avtalen. Kilde: UNFCCC

Under forhandlingene i Katowice i Polen har presidenten latterliggjort både Parisavtalen og demonstrasjonene i Paris i én og samme melding på Twitter. Demonstrasjonene handlet i første omgang om økte miljøavgifter på drivstoff,

– Parisavtalen funker ikke så bra for Paris. Demonstrasjoner og opprør over hele Frankrike. Folk vil ikke betale store summer, mye til land i tredje verden, for kanskje å beskytte miljøet, skrev presidenten.