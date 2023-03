Amerikansk advokat kjent skyldig i drap på kone og barn

Juryen brukte mindre enn tre timer på å komme fram til avgjørelsen etter en seks uker lang rettssak som har fått mye oppmerksomhet både i USA og internasjonalt.

Murdaughs 52 år gamle kone Maggie og parets 22 år gamle sønn Paul ble funnet skutt og drept ved familiens hytte i juni i 2021.

Murdaugh risikerer minst 30 år i fengsel.

SKYLDIG: Øyeblikket da Alex Murdaugh blir funnet skyldig. Fredag får han dommen. Murdaugh kan bli sittende i fengsel i 30 år. Foto: Colleton County Courthouse

Betalte leiemorder

Noen måneder senere ble Alex Murdaugh pågrepet for å ha forsøkt å iscenesette et drap på seg selv. Han skal ha betalt en leiemorder for å drepe ham, slik at hans andre sønn kunne hente ut livsforsikringen på rundt 100 millioner kroner.

Den angivelige planen var mislykket, og Murdaugh ble pågrepet, og siden ble han også tiltalt for drapene på kona og sønnen.

Forvaltet loven i generasjoner

Saken har i over ett år fått enorm medieoppmerksomhet.

Murdaugh-familien har gjennom tre generasjoner vært høytstående advokater i staten Sør-Carolina.

Menn fra Murdaugh-familien har i snart hundre år vært med på å bestemme hvem som skal miste sin frihet. Nå er det regjerende medlemmet i familen felt i det samme systemet.

– Dagens kjennelse viser at ingen, ingen, uansett hvor du er i samfunnet, er over loven, sa riksadvokaten i staten Sør-Carolina, Alan Wilsom etter at Murdaugh ble funnet skyldig.