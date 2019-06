Amerikansk «gangsterkonge» er død

Lucas smuglet på 1960- og 70-tallet store mengder heroin fra Sørøst-Asia til New York og hevdet selv at narkotikaen ble skjult i kistene til amerikanske soldater som var drept i Vietnam.

Lucas hevdet også at smuglingen skjedde ved hjelp av korrupte agenter innen amerikansk narkotikapoliti (DEA), men både dette og påstanden om bruk av likkister er siden avskrevet som bløff.

Det bestrides imidlertid ikke at Lucas smuglet store mengder heroin om bord i fly fra det amerikanske forsvaret, som på den tiden gikk i skytteltrafikk mellom USA og Vietnam.

Lucas hevdet selv i et intervju med New York Times i 2000 at han på det meste tjente 1 million dollar om dagen på heroinsmuglingen.

I filmen «American Gangster» fra 2007 spilles Lucas av Denzel Washington, og kjente skuespillere som Russell Crowe og Cuba Gooding hadde også roller.

Lucas ble pågrepet av DEA i 1975 og dømt til 70 års fengsel, men han ble løslatt seks år senere etter å ha gått med på å være informant for politiet.

I 1984 ble han imidlertid pågrepet på nytt og dømt til ytterligere sju års fengsel for narkotikasmugling.

Nevøen Adrian Lassiter opplyser til Rolling Stone magazine at Lucas døde av naturlige årsaker fredag, 88 år gammel.