Amerikanerne er sinte. Og redde for vold rundt valget

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På den enes siden av gaten står Trump-tilhengerne med amerikanske flagg og roper ut sin hyllest til presidenten: Fire nye år!

På den andre siden de som løfter plakater med Black Lives Matter og skriker at presidenten er rasist.

De klarer ikke å holde seg på hver sin side av veien, men egler seg tett inn på hverandre. Ingen med munnbind – selv i disse covid-tider. Og ingen dialog. Bare forsøk på å overdøve motstanderne. Det knuffes og dyttes og jeg ser mange som har lyst til å bruke nevene.

Black Lives Matter-demonstranter i Kenosha protesterer mot politivold og skytingen av Jacob Blake Foto: Anders Magnus/NRK

Deler av sentrum i ruiner

Jeg er i Kenosha. En liten by i delstaten Wisconsin. En såkalt vippestat, som Trump vant med et knøttlite flertall i 2016. Nå er det igjen politisk kamp om flertallet her. Men det er en lokal hendelse som har satt fyr på byen – bokstavelig talt.

Her ble svarte Jacob Blake skutt fire ganger av politiet under en pågripelse. Han ble lam fra livet og ned. Byen eksploderte i protester og opptøyer. Noen av demonstrantene knuste biler og butikkvinduer og satte fyr på bygninger. En Trump-tilhenger skulle konfrontere demonstrantene og endte med å skyte og drepe to av dem.

Deler av sentrum i Kenosha ligger i ruiner etter at noen av demonstrantene knuste ruter, plyndret og brente ned bygninger. Foto: Anders Magnus/NRK

Nå ligger deler av sentrum i ruiner. Så å si alle butikker og bedrifter har dekket til vinduer og dører med sponplater. Og på gatene krangler folk høylytt videre. Det er ingen fred å få i Amerika.

FBI advarer mot militser

Sommeren har vært overopphetet. Protester mot drapene på svarte George Floyd og Breonna Taylor. Demonstrasjoner og motdemonstrasjoner over store deler av landet.

Jeg har reist rundt og sett hvordan private, væpnete grupper får økende oppslutning. I Michigan planla de å kidnappe guvernøren, drepe politifolk og styrte delstatsregjeringen.

Medlemmer av militsgruppe i Michigan da de trengte seg inn i delstatsforsamlingen i april. To av dem er nå tiltalt for planer om å kidnappe guvernøren. Foto: Seth Herald / Reuters

Det føderale politiet FBI advarer om at høyreorienterte militser utgjør en overhengende «voldelig ekstremistisk trussel». Og at konfliktnivået i USA vil øke framover mot valget 3. november.

Smilet er borte – folk snur seg vekk

Jeg kjenner ikke igjen det amerikanske samfunnet jeg ble en del av for tre og et halvt år siden. Folk har sluttet å hilse på hverandre. Ingen snakker sammen i heisen, slik de alltid gjorde før. Der hvor det ikke protesteres er gatene stort sett tomme. Før opplevde jeg USA som det enkleste landet i verden å få folk i tale foran mikrofon og kamera. Og jeg har intervjuet folk og laget reportasjer fra nesten hele kloden i min lange karriere som journalist. Nå er det ikke så enkelt lenger her i Amerika.

Svært mange vil ikke snakke. Smilet og vennligheten er borte. Folk snur seg vekk når man passerer dem. Selvsagt har det med pandemien å gjøre. Munnbind skjuler smil, og avstandsregler gjør folk skeptiske til fremmede som nærmer seg.

Å slå av en prat med sidemannen på en bar er ikke så lett. Enten sitter han for langt unna. Eller så er baren rett og slett stengt.

Tomme gater og butikker dekket med sponplater. Den tidligere så livlige turistbyen San Francisco er ikke til å kjenne igjen. Foto: Anders Magnus/NRK

Hundretusener døde

I San Francisco møtte jeg en helt annen by enn den jeg har besøkt så mange ganger tidligere. Intet yrende liv med turister. Ingen morsom trikk opp de bratte gatene. Nesten ikke mennesker i sentrum. Stort sett bare hjemløse og mentale pasienter holdt til i gatene. Butikker og barer hadde pyntet fasadene med deprimerende sponplater og skilt som fortalte at de var «Midlertidig stengt». Slik mange har måttet gjøre de siste ukene.

USAs ledende smittevernlege, Anthony Fauci (med munnbind) fortviler over at Trump ikke vil gi landet befolkning råd om å dekke til ansiktet for å hindre smittespredning. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Viruset har vist en kraftig oppblomstring her i høst. Hittil er over 8 millioner smittet og mer enn 220 000 døde. USAs ledende smittevernlege Anthony Fauci sier at dødstallene kan komme opp i 400 000 til nyttår. Like mange amerikanere som døde i andre verdenskrig. Langt over én pr. tusen innbyggere.

«Ikke følg presidenten»

Det kan unngås, sier Fauci. Hvis USA skifter retning, og ikke følger eksempelet til landets leder. Etter å ha vært korona-syk sier Trump at han nå føler seg friskere enn på mange år. Og holder massemøter tettpakket med folk uten munnbind. Akkurat slikt som holder liv i pandemien og gjør den kraftigere.

Som i Wisconsin. Der har de fått enda et problem i tillegg til rasistisk politi og opptøyer. Pandemien er på så rask frammarsj at sykehusene sprenges og man har måttet bygge et stort feltsykehus i en park.

Munnbind er politikk

Amerikanerne er sinte. På Trumps behandling av pandemien. På Demokratene, som mange tror skal ta fra dem våpnene. På guvernører som stenger ned skoler og samfunn. På dem som ikke vil gå med munnbind.

Ron Guillot bruker munnbindet til å vise hva han mener om presidenten. Og har laget en helt ny vri på den røde «MAGA»-hatten. Foto: Anders Magnus/NRK

Selv munnbindet har blitt en politisk markør i USA. De fleste Demokrater bruker det. Jeg har sett flere av dem som har beskyttet nese og munn til og med når de er alene, inne i sin egen bil.

Svært mange Republikanere nekter å bruke det. Da vi intervjuet folk i områder hvor de fleste er Trump-tilhengere våget heller ikke vi å ta på oss munnbind. Det ville vært å markere politisk motstand, og få ville ha snakket med oss.

Færre og færre stoler på sine valgte ledere i Washington D.C. I 1964 hadde 77 prosent av amerikanerne tillit til myndighetene. Nå er det bare 17 prosent.

Russerne ødelegger demokratiet

Oppe i dette kaoset har også utenlandske aktører rørt i gryta. Verst er Russland. Mueller-rapporten slo fast at de blandet seg sterkt inn i valget i 2016. Der fikk de sin kandidat valgt: Donald Trump. Nå har amerikanske etterretningstjenester igjen fastslått at russerne påvirker. Denne gang også på Trumps side. Og mer sofistikert enn for fire år siden.

Russerne står bak en rekke falske påvirkningskontoer på sosiale medier. Verre er det at de har startet en omfattende hacking av kommuner og fylkeskommuner og deres velgersystemer på nett. Pluss av firmaer som selger slik programvare.

FBI frykter at de i verste fall kan klare å ødelegge for stemmesteder og kidnappe elektronisk avgitte stemmer.

Uansett har russerne allerede oppnådd sitt overordnede mål i løpet av de siste fire-fem årene: Å svekke det amerikanske demokratiet. De har klart å sette folk opp mot hverandre. Få dem til å hate sine medborgere. Og til å reise tvil om valgene blir riktige og rettferdige.

Redde for at stemmen ikke blir talt med

Amerikanerne er ikke bare sinte. De er også redde. For hverandre på grunn av covid. Derfor tør mange ikke gå til stemmelokalene, men foretrekker i stedet å sende valgseddelen i posten eller slippe den i en kasse som valgmyndighetene har satt opp.

Velgerne er også redde for at stemmen deres ikke blir talt med. I svært mange av delstatene pågår det nå forsøk på å begrense mulighetene til å få talt opp alle stemmene. Demokratene går til domstolene for å få utvidet antall dager etter selve valgdagen der man vil godta en innsendt poststemme. Republikanerne går til ankedomstolen dersom Demokratene får medhold i utvidelse. Slike rettssaker pågår nå over hele USA, og mange av dem vil ikke ha konkludert før selve valgdagen.

Mange stoler ikke på at poststemmene blir talt opp i tide. Så på tross av smittefrykten har svært mange møtt opp for å stemme straks valglokalene åpnet for forhåndsstemming. Hittil har over 20 millioner amerikanere stemt. Her fra Tennessee. Foto: USA TODAY Network / SipaUSA

Folkeavstemning om Trump

Så redde er folk for stemmene sine at mange har valgt å trosse redselen for covid. De tar ikke sjansen på poststemmer, og stiller opp ved valglokalene. Allerede nå er det rekordlange køer av stemmeberettigete der valglokalene har åpnet. Mange har ventet i kø i opptil 11 timer for å få gjort sin borgerplikt. Myndighetene tror det blir rekordoppslutning. Noe som kanskje ikke er så vanskelig i et land der det er vanlig at bare litt over halvparten av de stemmeberettigete deltar i presidentvalgene.

Stemme-iveren nå et godt tegn for demokratiet. Men kanskje et dårlig tegn for Donald Trump. En av Republikanernes meningsmålere sa nylig at valget blir en folkeavstemning over presidenten. Og at det så langt ikke ser særlig bra ut for ham.

Folk væpner seg. Også Demokrater

Trump har svart med en erklæring om at den eneste grunnen til at han kan tape er hvis det forekommer juks. Han vil ikke si om han vil forlate Det hvite hus ordnet og fredelig dersom han taper. Slik alle tidligere presidenter har gjort.

Derfor frykter ikke bare FBI, men også store deler av befolkningen at det kan bli politisk vold i forbindelse med valget. Eller kanskje særlig etterpå.

Salget av våpen og ammunisjon har steget kraftig i USA. Folk frykter uroligheter rundt valget og vil beskytte seg. Bildet er fra en våpenmesse i Florida. Foto: MICHELE EVE SANDBERG / AFP

Resultatet er at stadig fler væpner seg og kjøper ammunisjon. Også Demokrater. Som føler seg truet og vil kunne beskytte seg. De fleste våpenbutikker er utsolgt for kuler og krutt.

Regjeringsmedlem ut mot Trump

En venn av meg har vært Republikaner i hele sitt liv. De siste fire årene har han vært medlem av Trumps regjering. Nå er han helt fortvilet, og sier at presidenten er ustabil og forstyrret.

– Dette går ikke lenger, mener han. Han er klar for å forlate stillingen i regjeringen. Uansett om Trump hadde fått fire nye år, ville han sluttet.

Han kjenner ikke lenger igjen sitt gamle parti. Nå håper han at Demokratene vinner storeslem og tar over alt. Både presidentskapet og flertallet i Senatet og Representantenes hus.

– Det vil være den eneste måten folk i partiet kan innse alvoret og vi kan begynne å bygge det Republikanske partiet opp igjen. Helt fra bunnen og med nye verdier. Med en ansvarlig økonomisk politikk, med sosialt ansvar og medfølelse.

Verdier som partiet har mistet under Trump.

Verdier som er i ferd med å forsvinne i Amerika.