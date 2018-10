Amerikanere kan vinne 13 milliarder kroner i rekord-jackpot

Premiepotten er den største i USA noensinne. I Mega Millions plukker spillerne ut fem tall fra 1 til 70 og et såkalt «Mega-nummer» fra 1 til 25. Sannsynligheten for å vinne er fryktelig liten, og bare på 1:302.575.350.

Men nå står amerikanere i kø rundt om i landet for å sikre seg kuponger før trekningen tirsdag.

Fredag var premiesummen i underkant av 1 milliard dollar. Men ingen fikk alle tallene rett, og premien økte til svimlende 1,6 milliarder dollar eller rundt 13 milliarder norske kroner.

AMERIKANERE I KØ: I Brooklyn i New York står folk i kø for å kjøpe lottokupong. Foto: Mike Segar / Reuters

Forrige rekord kom i 2016, da lotteriet Powerball vokste til en vinnersum på 1,58 milliarder dollar. Tre heldige amerikanere delte premien.

– Fantasibeløp

Også mange nordmenn har en drøm om å vinne denne typen fantasisum.

VILLE KJØPT HYTTE: Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, Roar Jødahl, ville selv ha kjøpt seg en hytte på fjellet, og kanskje en ny bil, dersom han vant gigantpremien i Mega Millions. Foto: Norsk Tipping

Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping Roar Jødahl, sier til NRK at spillselskapet ikke har planer om pengespill med rekordbeløp av amerikansk størrelsesorden.

– Nei, det tror jeg er veldig langt frem, sier han.

I Norge er spillet med høyest premiesum for tiden Eurojackpot, som er et samarbeid mellom statlige spillorganisasjoner i en rekke europeiske land. I Eurojackpot er maksimumspremien 90 millioner euro, eller rundt 850 millioner kroner.

– Det er en sum som er stor nok til å vekke den drømmen om fantasibeløpet, sier Jødahl.

Han forklarer at europeiske land ikke har like store tradisjoner for gigantiske vinnersummer, som våre naboer over dammen.

Det er imidlertid kjempevanskelig å vinne i Lotto, og nesten umulig å få alle tallene rett og vinne full pott i europeiske Eurojackpot og i amerikanske Megamillions.

Så lenge ingen har rett, stiger premiepotten. Det er derfor vinnerpremien stiger himmelhøyt.

Nesten umulig å vinne

– Alle innser at sjansen for å vinne er kjempeliten, men mange liker å kunne være med. Det er billetten til å drømme om hva man kunne gjort dersom lynet skulle slå ned, sier Jødahl.

SIKRET SEG: Carlos Davila holder opp to lottokuponger. Foto: Spencer Platt / AFP

Han forteller at Norsk Tipping gir råd til nordmenn som vinner store pengesummer.

– Man kommer jo i en situasjon der man får svimlende mye penger. Vi hjelper dem å ta vare på pengene for flere generasjoner fremover, sier han.

– Det viktigste er å ta det litt med ro. Pengene brenner jo ikke i lomma. Og en vinner av Mega Millions har jo også råd til å skaffe seg folk som kan forvalte pengene for seg, fortsetter han.