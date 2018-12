Amerikaner pågrepet for spionasje i Russland

Amerikaneren Paul Whelan ble pågrepet i Moskva av den russiske sikkerhetstjenesten FSB 28. desember. Det opplyser FSBs presseavdeling i en kunngjøring mandag.

FSB opplyser videre, ifølge nyhetsbyrået Ria Novisti, at etterforskning av spionanklagene mot amerikaneren pågår.

Det er ikke kommet detaljer om hva Whelan er siktet for. Amerikaneren er ifølge flere medier siktet under paragraf 276 i den russiske straffeloven. Det innebærer at Whelan er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Det skriver CNN.

Blir han funnet skyldig i spionasje risikerer han mellom 10 og 20 år i fengsel. Det skriver det russiske nyhetsbyrået TASS.

Den amerikanske ambassaden i Moskva har foreløpig ikke kommentert pågripelsen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Forholdet mellom USA og Russland har blitt stadig kjøligere de siste årene. Mye av forklaringen er den russiske annekteringen av Krim-halvøya i mars 2014.

Siden da har USA og flere andre vestlige land innført omfattende sanksjoner mot Russland, først og fremst for å ramme landets næringsliv.