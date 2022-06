Amber Heard om rettssaken: – Mest ydmykende jeg har vært gjennom

1. juni vant Johnny Depp rettssaken mot Amber Heard, hvor sistnevnte ble dømt for ærekrenkelse.

Heard fikk også medhold i deler av sitt motsøksmål.

I et timelangt intervju med amerikanske NBC, snakker Amber Heard om hva hun tenker om uttalelsene sine i etterkant.

Forstår juryens dom

– Jeg klandrer dem ikke, faktisk så forstår jeg dem. Han er en kjent og kjær karakter, og folk føler at de kjenner han. Han er en fantastisk skuespiller, sier Heard.

Amber Heard under sitt første intervju etter at hun tapte rettssaken mot Johnny Depp. Foto: AP

Etter juryens dom ble Heard dømt til å betale over 100 millioner kroner i erstatning og 50 millioner kroner i oppreisning til Depp, som opprinnelig krevde 500 millioner kroner.

Etter at dommen var lest opp fastslo dommeren at den siste summen har et tak på 350.000 dollar.

Depp får dermed 10,35 millioner dollar, tilsvarende nesten 100 millioner kroner.

Han må betale 20 millioner kroner til Heard.

Her får Heard dommen Du trenger javascript for å se video.

Følte seg umenneskeliggjort

Vitneforklaringer fra den kvinnelige skuespilleren har provosert flere av Johnny Depps tilhengere.

På vei til rettsmøtene kunne hun møte hav av mennesker som støttet Depp.

Tilhengere av Johnny Depp og Amber Heard demonstrerte utenfor Rettshuset i Virginia i USA, hvor rettsprosessen foregikk. Foto: CRAIG HUDSON / AP

Her skal noen ha holdt oppe bannere med budskapet «Død for Amber», ifølge CNN.

– Jeg har aldri følt meg så umenneskeliggjort, forklarer hun.

– Det er det mest ydmykende og forferdelige jeg noen gang har vært gjennom.

– Jeg står for hvert ord

Johnny Depp og Amber Heard på rødløper som ektepar i 2014. Foto: ROBYN BECK / AFP

På et tidspunkt var Depp og Heard et av Hollywoods største par, og ble senere gift.

I nyere tid har Depp uttalt at hun aldri skal få se han i øynene igjen.

Han mener hun har løyet og spredd falske anklagelser.

– Jeg står ved hvert ord i vitnesbyrdet til den dagen jeg dør, sier Heard i intervjuet.

Hvordan endte eks-ekteparet opp her? Hør Oppdaterts podkast om Depp og Heard: