Amber Heard fortalte retten om at eksmannen Johnny Depp skal ha blitt voldelig

Onsdag vitnet skuespiller Amber Heard i den pågående rettssaken med sin tidligere ektemann, skuespilleren Johnny Depp.

Depp anmeldte sin ekskone for ærekrenkelser etter et innlegg hun skrev om vold i hjemmet i Washington Post i 2018. Selv om Depp ikke er navngitt i innlegget, mener han at Heard gjengir de samme anklagene som hun kom med i 2016, der hun anklaget Depp for mishandling.

Dette er tredje gang de møtes i retten. Depp har tidligere tapt to rettssaker mot den britiske avisen The sun, som omtalte ham som en «konemishandler».

Skuespiller Johnny Depp i rollen som Captain Jack Sparrow – Disney 2015. Foto: Jesse Grant / Afp

Johnny Depp, som blant annet er kjent for filmrollen Jack Sparrow i «Pirates of the Caribbean» mener anklagene fra Heard har ført til at han har mistet tilbud om flere filmroller.

Nå ber Depp om 50 millioner dollar i erstatning fra Heard.

Hevder Depp slo

Fra vitneboksen onsdag fortalte hun om første gang Depp skal ha slått til henne. De satt begge i en sofa og småpratet, da hun spurte om hva en av hans falmede tatoveringer betydde. Han skal ha svart «Wino» hvor hun responderte med å le, fordi hun trodde det var en spøk.

– Han slo meg plutselig i ansiktet. Jeg forstod ikke hva som skjedde, så jeg lo. Så satt jeg helt rolig og bare stirret på ham. Jeg ventet på at han skulle fortelle meg at det var en spøk, sier hun ifølge Sky news.

– Jeg kommer aldri til å glemme det. Det forandret livet mitt, sier hun.

Videre forklarer hun gråtkvalt at hun forstod at dette var galt, og at hun burde ha reist seg og gått.

Så oppdaget hun at Depp gråt.

– Han gikk ned på kne og tok hendene mine og sa at han aldri mer skal gjøre det igjen, sier hun.

Noen dager senere fikk hun unnskyldninger fra Depp.

– Vi snakket sammen. Han kom med gaver og dyr vin til meg. Han sa at han aldri ville legge hånd på meg igjen. Jeg trodde ham, fortalte hun.

Superstjernene Johnny Depp og Amber Heard kjemper en bitter kamp om sin ære i retten i USA. Korrespondent Lars Os har undersøkt hva som er bakgrunnen for den offentlige krangelen mellom dem. Du trenger javascript for å se video. Superstjernene Johnny Depp og Amber Heard kjemper en bitter kamp om sin ære i retten i USA. Korrespondent Lars Os har undersøkt hva som er bakgrunnen for den offentlige krangelen mellom dem.

Rusmidler

De traff hverandre i 2009 i forbindelse med filminnspillingen til «The Rum Diary». I 2012 begynte de to å date, og ble et av de heteste parene i Hollywood. Tre år senere giftet de seg, før de gikk fra hverandre i 2016.

Depp som satt i vitneboksen forrige måned, fortalte at han aldri hadde slått sin ekskone Heard, eller noen andre kvinner.

– Jeg har aldri slått Heard, eller en kvinne i mitt liv, sa Depp.

Skuespiller Johnny Depp i vitneboksen 21. april 2022 Foto: POOL / Reuters

Han fortalte også om bruk av piller og rusmidler som startet da han var ganske ung, for å slippe unna sin problemfylte oppvekst.

Han innrømmet at han i en periode var avhengig av opioidpiller, og at han var på avveining for dette i perioden han var sammen med Heard.

– Jeg vil aldri gjennomgå det helvete igjen, fortalte Depp i retten.

Drapstrusler

Heard fortsatte med å vitne om at Depp, som hun sa drakk, truet med å drepe henne mens de to var på Bahamas for å seile på yachten hans, før den ble solgt til forfatteren JK Rowling.

– Han slår meg i nakken og holder meg der et sekund og forteller meg at han kunne drepe meg og at jeg var en «skam», sa hun.

Johnny Depp og Amber Heard møttes i 2009 under innspillingen av filmen «The Rum Diary». Her fra den europeiske premieren av filmen i London i 2011. Foto: Joel Ryan / AP

Datteren hans, Lily-Ross Depp, var opprørt over farens oppførsel, sa Heard, og Depp angrep henne fordi han trodde hun hadde fortalt barna hans om avhengigheten hans.

Heard forlot deretter øya og tok med seg Lily-Rose.

Etter at Heard fortalte dette i retten, ristet Depp på hodet og sa «wow».

Depp fortalte tidligere i retten at under en krangel hadde Heard kastet en flaske som førte til at han fikk en av fingertuppene sine kuttet av. Heard har hevdet at Depp selv kuttet av seg fingertuppen i alkohol- og pillerus.

Han har også fortalt at etter en krangel, skal Heard ha lagt avføring på hans side i deres felles seng.

Flere Hollywood-kjendiser er på vitnelisten for det tidligere paret, deriblant Elon Musk.