En svært uvanlig rettssak har pågått i Stockholm de siste ukene. Der står landets tidligere ambassadør til Kina, Anna Lindstedt, tiltalt for brudd på rikets sikkerhet fordi hun på egen hånd skal ha forhandlet med en fremmed makt.

Ikke siden 1794 har det vært en tilsvarende anklage mot en svensk ambassadør.

Saken som har ført ambassadøren på tiltalebenken, har også ført til et iskaldt forhold mellom Sverige og Kina.

Bøkene kommunistpartiet ikke vil ha

Det hele startet i 2014 – etter at den svensk/kinesiske forfatteren og forleggeren Gui Minhai (55) hadde kjøpt bokhandelen Causeway Bay Books.

Den lille bokhandelen ligger i en travel handlegate i Hongkong, med en neglesalong og en sexbutikk som nærmeste naboer, og med europeiske luksusmerker som Gucci, Burberry og Prada like ved.

Hit kom kunder som ville kjøpe bøker som er forbudt å utgi og selge i Kina.

Bøker som er kritiske til det kinesiske kommunistpartiet, og som avslørte partiets indre liv og de kinesiske ledernes gjøren og laden. Inkludert pikante private historier. Og satirebøker som gjør narr av det samme lederskapet.

Causeway Bay Books ligger i strøket som regnes som byens handelssentrum. Bokhandelen holder til i annen etasje i den smale bygningen som ligger rett frem i bildet. Foto: Anthony Wallace / AFP

Bokhandlerne som forsvant

Gui Minhai var født i den kinesiske byen Ningbo, men store deler av sitt voksne liv bodde han i Göteborg. Han var svensk statsborger, med svensk familie. Han flyttet etter hvert tilbake til Kina og Hongkong.

Høsten 2015 befant han seg i ferieleiligheten han eide i Pattaya i Thailand.

Inntil han plutselig en dag i oktober ble borte.

Det samme ble fire av hans ansatte i Causeway Bay Books og forlaget Mighty Current, som Gui eide sammen med en kompanjong.

En ble pågrepet på åpen gate i den internasjonale finansbyen. En annen ble tatt da han skulle besøke familie i Shenzhen, en by som ligger tett opp til Hongkong på det kinesiske fastlandet.

De fem fikk tilnavnet «de forsvunne bokhandlerne i Hongkong».

Saken med de forsvunne bokhandlerne har vakt voldsomt engasjement i Hongkong. Mange markeringer har blitt holdt siden 2015. Foto: Tyrone Siu / Reuters

Dukket opp på kinesisk TV

Etter tre måneder uten et eneste livstegn, dukket Gui Minhai overraskende opp på kinesisk statlig TV.

Gui tilsto offentlig at han var skyldig i en trafikkulykke, som hadde skjedd 10 år tidligere.

Han sa han var alkoholpåvirket under påkjørselen, hvor en skolejente mistet livet. Han la også til at han ikke ønsket hjelp fra Sverige.

De andre ansatte i bokhandelen måtte gjennom samme prosedyre. Tilstå ulike synder på statsendt TV. De fire fikk etter hvert dra hjem til Hongkong.

Lam Wing-Kee var en av de fem bokhandlerne som forsvant. Han har gjenåpnet Causeway Bay Books i Taiwan. Foto: Ann Wang / Reuters

I etterkant fortalte Lam Wing-Kee, som først eide Causeway Bay Books, at tilståelsene han og de andre fremførte var skrevet av kinesiske myndigheter.

Han fortalte også om måneder i isolasjon og trusler fra kinesisk sikkerhetspoliti for at han skulle gi dem bokhandelens kundelister og navnene på anonyme forfattere.

De truet med at han ville bli sittende i kinesisk fengsel for resten av livet, og at de kunne knuse ham like lett som et insekt, har Lam Wing-Kee gjengitt til den svenske avisen Aftonbladet.

Gui Minhai var den eneste av de fem som fikk fengselsstraff.

Etterhvert ble han løslatt mot meldeplikt. Selv om han var svensk statsborger, fikk han ikke lov til å forlate Kina.

Den svenske ambassaden i Beijing. Forholdet mellom Sverige og Kina er på bunnivå som følge av saken til Gui Minhai. Foto: Greg Baker / AFP

Tatt på toget foran svenske diplomater

I januar 2018 ble han gitt tillatelse av kinesiske myndigheter til å reise til Beijing for medisinsk behandling. To diplomater fra den svenske ambassaden skulle følge ham på togturen fra Shanghai til Beijing.

Underveis i turen kommer ti sivilkledde politifolk inn i togkupeen og tar med seg Gui Minhai. Rett foran representantene for den svenske stat.

Heller ikke denne gangen visste man hvor bokhandleren hadde tatt veien. Men nok en gang – i februar i år – dukket han opp på kinesisk TV.

En domstol i fødebyen Ningbo hadde kjent ham skyldig i å ha gitt informasjon til fremmede makter. Straffen blir 10 års fengsel.

To ganger har Gui Minhai stått frem og tilstått på kinesisk tv. Denne bildet er fra 2016. Foto: CCTV

Gui Minhai selv opplyser under TV-opptredenen at han har søkt og fått tilbake sitt kinesiske statsborgerskap og at han har frasagt det svenske. Han ønsker heller ikke å anke dommen.

Sverige blir rasende. Verken den svenske ambassaden eller det svenske utenriksdepartementet har mottatt noe beskjed om at en rettssak skulle holdes.

De har derfor ikke fått vært til stede med diplomater, slik skikken er når utenlandske borgere stilles for retten i et annet land.

Den svenske regjeringen forlanger at Gui Minhai settes fri og at de umiddelbart får tilgang til ham.

Kina svarer at Gui Minhai ikke lenger er svensk statsborger og at Sverige ikke har noe med saken å gjøre.

Causeway Bay Books solgte bøker om det kinesiske lederskapet som ellers er forbudt i Kina. Foto: Philippe Lopez / AFP

Datterens kamp

Gui Minhais datter, Angela Minhai, har helt siden faren forsvant, kjempet for å få ham løslatt.

Saken med de forsvunne bokhandlerne i Hongkong ble tett fulgt av internasjonale medier, og Minhai har sagt hva hun mener i svenske og internasjonale medier.

Kampanjen blir dårlig likt av kinesiske myndigheter.

På starten av 2019 får Angela Minhai en telefon fra den svenske ambassadøren i Beijing, Anna Lindstedt. Doktorgradsstudenten befinner seg da i Cambridge i Storbritannia, hvor hun arbeider med en doktorgrad i kinesisk medisinsk historie.

Lindstedt, som Minhai har hatt nær kontakt med, forteller om en kinesisk forretningsmann med eierinteresser i svenske og nordiske selskap. Han er opptatt av hennes fars sak, har gode kontakter innen det kinesiske lederskapet og vil gjerne hjelpe henne, ifølge ambassadøren.

Forretningsmannen ønsker å tilby Angela Minhai jobb i ett av sine selskaper og spør om å få møte henne i Stockholm.

På døren til Causeway Bay Books møtte journalister skilt med stengt på. Foto: Anthony Wallace / AFP

Møtet på hotell Sheraton

Møtet skal finne sted på Sheraton Hotel, hvor kineseren etter eget utsagn har en suite stående for sine besøk i Sverige. Den unge studenten blir hentet i en Bentley etter at hun har ankommet den svenske hovedstaden.

Det som skal være av forretningsmannens svenske ansatte, en ung kvinne, har iherdig forsøkt å bli venn med Angela Minhai, noe hun finner svært merkelig.

Møtet på Sheraton ender ikke godt. Angela Minhai føler seg truet til taushet.

Hun loves at faren kan bli satt fri i løpet av et par år. Forhandlinger om dette skjer ved den kinesiske ambassaden i Stockholm, samtidig som møtet pågår.

Til gjengjeld må Angela slutte med sin kritikk av Kina og ikke snakke om saken offentlig. Også faren må i fremtiden forholde seg taus og ikke kritisere Kina.

Sverige må også be om unnskyldning i flere saker, svenske medier må gjøre det samme.

Datteren mener ambassadøren er usedvanlig passiv når hun presses om farens sak. Hun får høre at hun kan skade ambassadørens karriere hvis hun fortsetter å ha kontakt med mediene.

Derfor ringer hun i etterkant til det svenske utenriksdepartementet.

Telefonsamtalen skal føre ambassadør Anna Lindstedt på tiltalebenken. Men en tiltale om at hun på egen hånd har forhandlet med en fremmed makt, satt forholdet til Kina i fare og med det truet Sveriges sikkerhet.

Sveriges tidligere ambassadør Anna Lindstedt er den første ambassadøren siden 1790 som er tiltalt for å ha skadet rikets interesser. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Ord mot ord

Den tidligere ambassadøren og det svenske utenriksdepartementet er svært uenige om hva som har skjedd, forklarer tidligere utenriksredaktør Ingrid Thörnqvist i Sveriges Television.

Hun har fulgt saken tett, helt siden Gui Minhai ble bortført fra ferieleiligheten i Thailand.

– Anna Lindstedt mener hun ikke har gjort noe galt. Hun føler at hun har informert sine sjefer i utenriksdepartementet.

– Hun hevder at de kinesiske forretningsmennene ikke tilhørte den kinesiske staten, og at de derfor ikke representerte Kina. Hun avviser også at det var snakk om en forhandling, sier Ingrid Thörnqvist til NRK.

– Utenriksdepartementet mener at de som hadde ansvar for Gui Minhai-saken ikke ble informert om møtet på Sheraton, og at Anna Lindstedt har gått utover sine fullmakter.

– Aktor hevder at forretningsmennene var representanter for den kinesiske staten. Og at møtet var en del av Kinas kampanje mot Sverige, sier Thörnqvist.

Kinas ambassadør til Sverige Gui Congyou har ikke spart på kruttet og uttrykt sterk misnøye både med den svenske regjeringen og svenske medier. Foto: Jonas Ekstromer / AFP

Det har under rettssaken som startet for to uker siden, blitt lagt frem en rekke e-poster og kalenderoppføringer for å bevise og motbevise hvem som visste hva.

Det har også blitt diskusjon om hvor langt en ambassadørs fullmakter strekker seg. Og hvilke instrukser som var gitt og ikke gitt.

En rekke vitner er hørt, deriblant Gui Minhais datter, Angela. Også Kina-kjennere, det svenske sikkerhetspolitiet og tidligere ambassadører har vitnet.

Ambassadøren selv mener hun er utsatt for en Kafka-prosess, etter 30 år som lojal diplomat.

Hadde Anna Lindstedt lykkes med å få frigitt Gui Minhai og brakt ham hjem til Sverige, hadde det blitt en stor diplomatisk fjær i hatten. Og neppe noen tiltale, er konklusjonen i svenske medier. Men møtet endte i stedet i fiasko.

– Saken har uansett ført til at forholdet mellom Sverige og Kina har vært på bunnivå de siste årene, sier Ingrid Thörnqvist.

Anna Lindstedt risikerer betinget fengsel hvis hun blir kjent skyldig. Hun risikerer også å miste jobben.