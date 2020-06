Amazonas' urfolk i fare

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nettverket Repam driver et omfattende hjelpearbeid blant urfolk i store deler av Amazonas, og direktør Mauricio Lopez sier til NRK at situasjonen er alarmerende:

– Mange landsbyer står overfor et umulig valg. Hvis beboerne isolerer seg for å unngå å dø av korona, kan de dø av sult.

– Vi bringer maten med elvebåter inn til landsbyene. Men de fleste steder må vi legge den på elvebredden, fordi stammen er livredd for å bli smittet med korona, forteller han.

Direktør Mauricio Lopez i det katolske nettverket Repam hilser på pave Frans. Foto: Nettverket Repam

Repam er det største humanitære nettverket i Amazonas. Det består av flere hundre katolske menigheter rundt om i den veldige regionen.

120 stammer smittet

Det bor 3 millioner urinnvånere i Amazonas. De tilhører rundt 420 ulike stammer, og de bor i landsbyer i Brasil, Bolivia, Peru seks andre land.

Hittil er det meldt om koronasmitte i 120 av disse landsbyene, og ifølge Repam er rundt 7000 urinnvånere smittet og 620 har dødd av korona. Men de reelle tallene er trolig mye høyere, blir det understreket.

Eksperter på Latin-Amerikas urfolk minner dessuten om at bare noen titall døde kan bety at en hel urfolksstamme, med en kanskje tusen år lang historie, er blitt utryddet.

Høvding Waldemir Kambeba i landsbyen "Tres unidos" i Brasil blir testet for koronasmitte. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Dobbel så høy dødsrate

En av urfolkslandsbyene som er rammet heter Tres Unidos. Den ligger noen mil fra storbyen Manaus i den brasilianske delen av Amazonas.

Hit kom viruset for noen uker siden, og foreløpig er 20 av de 100 innbyggerne blitt smittet. Samtlige gjennomgår nå hurtigtester, etter at landsbyen har fått tilsendt utstyr fra myndighetene. Høvding Waldemir Kambeba er dypt bekymret:

– Dette blir ikke enkelt. Det er en farlig sykdom, og vi har bedt folk om å være sterke og å hjelpe dem som allerede er smittet, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Urfolk har dobbelt så stor dødsrate for korona som andre, påpeker ekspertene. De lever tett, de har svak immunitet, og diabetes og andre sykdommer er svært utbredt.

Frykten for virus har preget Latin-Amerikas urfolk i et halvt tusenår. Denne urinnvåneren i Peru er avbildet av hjelpeorganisasjonen Repam. Foto: Nettverket Repam

Sitter i sjela

Frykten for smittsomme sykdommer sitter i sjela til Latin-Amerikas urfolk. Det var først og fremst slike sykdommer som tok livet av urinnvånerne da europeerne kom for fem hundre år siden, sier den kjente urfolkseksperten Jose Bessa til NRK her i Rio:

– Det var en av de største befolkningsmessige katastrofer i menneskehetens historie. Ingen områder i verden er blitt tømt for folk så raskt som Amerika i det første hundreåret etter at kolonimaktene kom hit.

– Rundt 90 prosent av Amerikas urfolk ble utryddet i denne perioden, sier eksperten.

Siden har flere smitteutbrudd ført til massedød i reservatene – et av dem så sent som på 1970-tallet. Nå frykter urfolkene i Amazonas-landene en ny stor smittetragedie

