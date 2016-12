Amazon vurderer flyvende varehus

Netthandelselskapet har store ambisjoner om raske leveranser. Tidligere denne måneden sendte Amazon den første pakken levert med drone i Storbritannia.

Også Google håper å kunne levere pakker til sine kunder via droner i 2017.

Nå avslører CNN det som kan være neste steg i kampen om kundene som handler på nett.

Amazon har registrert et patent på et flyvende varehus. Patentet beskriver hvordan Amazons luftskip sirkulerer på 45.000 (13.700 meter) fot over en by. Fra dette luftskipet sendes varer av gårde med droner.

Rekordraske leveringer

Amazon er en gigant innen netthandel, og opplyste at de leverte over en milliard produkter mellom 1. november og 19. desember.

Amazons patent hevder luftskipsystemet muliggjør leveranser i løpet av minutter. Løsningen skal også være ressurssparende, beskriver patentet som ble godkjent i april.

Dronene som tar av fra luftskipet vil trenge mye mindre energi enn om de skal ta av fra bakken. Selskapets forsøk med droneleveringer har vært over korte distanser.

Amazon har ikke gitt noen kommentarer til pressen om tegningene av luftskipet, så opplysningene stammer fra patentregistreringen.

HAR LEVERT MED DRONE: Amazons Prime Air-drone. Selskapet hadde sin første leveranse med drone i Storbritannia i desember. Foto: HO / Afp

Foreslår bruk ved idrettsarrangement

Patentet beskriver at sportsarrangementer kan være et aktuelt bruksområde, der publikum kan bestille seg mat og drikke.

Men det er uklart hvordan leveransene vil bli gjennomført i høyt trafikkerte områder. Amazons første leveranse ble gjort ved en trygg landing på et bestemt område i en bakgård. Det er også et stort spørsmål ved rettighetene til salg på slike steder.

I tillegg kommer sikkerhetsspørsmålene, og reguleringene av luftfart.

Det er ventet at det amerikanske luftfartstilsynet Federal Aviation Administration (FAA) vil komme med regler for kommersiell bruk av droner tidlig neste år.

Slik presenterte Amazon den første droneleveringen: