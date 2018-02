Amazon-idé: Armbånd vibrerer hvis de ansatte gjør feil

En lagerarbeider plasserer en vare på en hylle. Hvis varen havner på feil sted, vibrerer armbåndet.

Det høres ut som en scene fra George Orwells roman «1984», der «Store Bror» alltid ser deg og Tankepolitiet til en hver tid overvåker innbyggerne.

Men tilfellet med lagerarbeideren er beskrevet i Amazons nylig offentliggjorte patent.

Armbåndene er ikke tatt i bruk, men nyheten om at selskapet vurderer det, skaper bekymring om overvåkning på arbeidsplassen, skriver CNN.

– Dette kan skape angst og påvirke arbeidskulturen, sier Kate Bischoff, eier av firmaet tHRive, som driver med konsulentvirksomhet og arbeidsrett.

– Samler ikke data om ansatte

Sporingssystemet kan settes opp for å gi den ansatte signaler under arbeidet.

En lampe, en skjerm eller vibrasjon kan gi arbeideren beskjed om varen er satt på riktig plass eller ikke, står det i patentet.

Det står at teknologien skal brukes til å samle inn data om lageret, ikke de ansatte.

Kritikerne mener derimot personlig informasjon kan bli samlet, selv om det skulle være utilsiktet. De frykter at opplysninger om en arbeiders bevegelser, når de går på toalettet og hvor ofte de hviler, kan bli tilgjengelig for selskapet.

– Jeg forstår at noen ansatte kan omfavne det i en fysisk krevende stilling. Det kan hjelpe dem med å gjøre jobben mer effektivt med mindre innsats. Men på dette tidspunktet har jeg flere spørsmål enn svar på hvordan det vil bli brukt, sier Paula Brantner, seniorrådgiver i Workplace Fairness, en organisasjon som jobber for ansattes rettigheter.

BEROLIGER: Amazon-sjef Jeff Bezos. Foto: LINDSEY WASSON / Reuters

Stort overskudd

Amazon påpeker at de tar patent på mye teknologi som kanskje ikke blir noe av. De kaller oppslagene om armbåndene misvisende.

– Hver dag over hele verden bruker ansatte håndholdte skannere til å sjekke varer og behandle ordre. Denne ideen, hvis den blir implementert i fremtiden, vil forbedre prosessen for våre medarbeidere. Ved å flytte utstyr til håndleddene kan vi frigjøre arbeidernes hender, og de kan slippe å se på dataskjermer, skriver selskapet til nyhetsbyrået AFP.

Amazon investerer tungt i automatisert teknologi og robotteknologi.

Torsdag rapporterte selskapet et kvartalsvis overskudd på 1,9 milliarder dollar (rundt 15 mrd. kroner).

Har klaget på arbeidspress

Amazon-ansatte har tidligere klaget over arbeidsforholdene. Hardt arbeidspress, strengt regelverk, korte pauser og fysisk krevende arbeid for lav lønn er ting som er blitt tatt opp.

Amazon-sjef Jeff Bezos svarte med å si at han ikke kjente seg igjen i beskrivelsen av en «sjelløs, dystopisk arbeidsplass».

I fjor sommer opplyste Wisconsin-selskapet Three Square Market at 50 av 80 ansatte var villige til å implantere en microchip under huden i stedet for å gå med ID-kort på jobben.