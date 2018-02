Amatørastronom «fant» satellitt som Nasa «mistet» for tolv år siden

Kvelden 20 januar i år satt Scott Tilley i sitt hjem i British Columbia – vest i Canada – og studerte himmelen over seg, skriver Washington Post.

Det var ikke en uvanlig kveld for 47-åringen, siden han var åtte år gammel har han vært opptatt av verdensrommet og lett etter satellitter som skjuler seg i de enorme tomrommene.

Denne kvelden hadde han satt seg som mål å finne en hemmelig amerikansk spionsatellitt som nylig var skutt opp ved hjelp av Elton Musks SpaceX.

Han fant ikke det han lette etter, men i stedet kom han over signaler fra et ukjent objekt.

Scott Tilley har vært interessert i objekter i verdensrommet siden han var åtte år gammel. Foto: Laurel Lund

Etter å ha sjekket frekvensen, kom han frem til at signalene kom fra en satellitt som ble Nasa mistet all kontakt med for over tolv år siden.

«Forsvunnet i verdensrommet»

Satellitten «Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration» – forkortet til Image – ble skutt opp 25. mars 2000.

Oppdraget var å studere det magnetiske feltet som beskytter jorden mot kosmisk stråling.

Gjennom drøyt fire og et halvt år sendte satellitten data tilbake til jorden. Ifølge Nasas sluttrapport om satellitten fra 2006 kom det 37 forskjellige vitenskapelige oppdagelser som et resultat av Image ferd.

Blant annet tok Image flotte bilder sørlys over Antarktis ved flere anledninger.

I desember 2005 sluttet satellitten å kommunisere med Nasa og 18. desember samme år fikk den status som «forsvunnet i verdensrommet». Etter flere forsøk på å gjenopprette kontakt ble oppdraget erklært som over i 2007.

Bildet av sørlys over Antarktis tatt av Image i august 2004. Sørlys er den sørlige halvkules svar på nordlys. Foto: Nasa

Kona ba ham kontakte Nasa

For en amatørastronom var oppdagelsen av en forsvunnet satellitt en drøm som gikk i oppfyllelse.

Da han senere på dagen spiste middag med kona fortalte han henne om oppdagelsen. Hun sa at han burde kontakte Nasa.

– Jeg sa: «Hvordan skal jeg gjøre det?». Hun svarte: «Hvis du kan finne en satellitt i verdensrommet, så kan du sikkert finne de som bygget den», forteller Tilley.

Tilley skrev deretter om funnet sitt på Twitter. Så fant han navnene på noen av forskerne som hadde jobbet med Image-prosjektet og sendte ut noen e-poster-

Responsen lot ikke vente på seg.

– Da jeg våknet opp var innboksen min full av e-poster fra folk som hadde jobbet med Image tidlig på 2000-tallet, sier Tilley.

Tror de kan få nye data

Nasa har siden bekreftet at signalene virkelig kommer fra Image.

– Oddsene er veldig gode for at den er i live, sier Patricia Reiff, en av dem som arbeidet med Image-prosjektet, til Science.

Nasa har vært i stand til å motta det de kaller «grunnleggende husholdningsdata», hvilket tyder på at hovedkontrollsystemet fungerer.

Nå håper Nasa at de skal klare å opprette toveiskommunikasjon med satellitten. Blant annet må de endre satellittens dataprogrammer slik at den kan kommunisere med de mer moderne systemene som finnes i dag.

Lykkes Nasa med å etablere toveis kontakt, vil et av prosjektene være å finne ut hvordan satellitten kunne overleve de ekstreme temperaturene og strålingen i verdensrommet gjennom årene.

Selv er Scott Tilley ikke i tvil om at hvor stor oppdagelsen var.

– Det er helt klart min viktigste oppdagelse. I min verden er det ganske kult, sier Tilley som til daglig jobber som elektroingeniør.