Amal Clooney: Ikke la IS slippe unna med folkemord

Amal Clooney sa på et møte i FN at det ikke bare er ekstremistgruppas brutalitet som er «sjokkerende», men også hvor passiv verdenssamfunnet er for å få straffet terrorgruppa:

– Å stoppe IS på slagmarken er ikke nok. Vi må ta livet av ideen bak IS ved å dokumentere brutaliteten og stille enkeltpersoner som har begått overgrep for retten, sa Clooney ifølge nyhetsbyrået AFP.

Overgrep jesidier

Clooney representerer ofre for voldtekter og kidnappinger utført av IS og er advokaten til 23 år gamle Nadia Murad fra jesidiminoriteten som ble tatt til fange av terrorgruppa i Irak i 2014 sammen med 150 kvinner.

Hun greide å rømme etter tre måneder og reiste verden rundt for å fortelle verden om grusomhetene de ble utsatt for: de ble voldtatt og solgt som sexslaver.

Hun var også i Norge i fjor og fortalte i NRK Urix om overgrepene og at jenter helt ned i ni-årsalderen blir misbrukt av IS-soldater.

Se Nadia Murad i Urix:

Her bryter hun sammen i studio Du trenger javascript for å se video.

Ventet tålmodig

Murad er nå FNs første goodwill-ambassadør for overlevende av menneskehandel.

Hun deltok også på møtet i FN og sa at ofrene har ventet tålmodig i over et år på at etterforskningen av IS skal begynne «for i det minste å kunne begrave våre døde».

– Hvorfor tar det så lang tid? Jeg forstår ikke hvorfor dere lar IS slippe unna. Hva mer vil dere høre før dere handler, sa Murad i et følelsesladet innlegg.

– Bevisene må ikke forsvinne

Clooney og Murad ba alle land og spesielt Irak, om å sørge for at IS ikke slipper unna med folkemord.

– Ofrene vil ha rettferdighet. Men rettferdighet er umulig hvis vi lar bevisene forsvinne, hvis massegraver ikke blir beskyttet og hvis vi ikke lenger får tak i vitnene, sa Clooney.

MASSEGRAV: Irakiske regjeringsstyrker ved en massegrav i et område i Irak der ekstremistgruppa IS tidligere hadde kontrollen. Foto: Ahmad Al-rubaye / AFP

Hun sa at at ingenting har skjedd siden hun for seks måneder siden var i FN for å ta opp ofrenes krav om straffeforfølgelse av IS.

I en appell direkte til Iraks statsminister Haider al-Abadi ba Clooney ham sende et brev til FNs sikkerhetsråd så de kan stemme over å igangsette en gransking av gruppas kriminelle handlinger i Irak.

Terrorgruppa kontrollerte tidligere rundt 40 prosent av Irak, men har nå blitt drevet tilbake fra flere områder av den irakiske regjeringen og allierte styrker.

Etterlyste moralsk lederskap

Clooney sa at hvis Irak ikke følger opp, kan sikkerhetsrådet sette igang granskning på egenhånd eller sende saken videre til Den internasjonale straffedomstolen.

– Ingenting av dette har skjedd. Istedet er flere massegraver i Irak ubeskyttet og ikke undersøkt, vitner har flyktet og ikke en eneste IS-kriger noe sted i verden har blitt stilt for retten for internasjonal kriminalitet, sa Clooney.

Hun bad alle land om «å kjempe for rettferdighet» og demonstrere «moralsk lederskap» så IS blir dømt for ugjerningene.

Les mer: Strategien som skal strupe IS