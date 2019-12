Alle vil ha stemmen hans

Det er ikke noe spesielt med torghandler Robert Bennett (61). Han selger frukt og grønt fra en bod på torget i lille Dudley North ikke langt fra Birmingham som hans far og hans far før det.

Likevel er det noe som gjør ham spesiell i disse dager. Ved forrige valg i byen skilte det nemlig bare 22 stemmer mellom Arbeiderpartiets og De Konservatives kandidat.

I skjebnesvangre brexit-tider kan sågar stemmen til Bennett bety mye for hvilken retning Storbritannia tar framover.

I Dudley North skilte det bare 22 stemmer ved forrige valg. De Konservative har derfor blinket ut byen som en viktig kamparena i valget. Foto: Johan E. Bull / NRK

Bennett har enda ikke helt bestemt seg.

– Politikerne har bare kasta bort tiden de siste tre og halvt årene, sier han til NRK.

Bennett er lei av politikere som ikke gjennomfører brexit.

– Hvis noen kommer til meg og ber om tomater for to pund, så får de det uten noe mer dikkedarer, men slik er det tydeligvis ikke i politikken, sier Bennett.

Kampen om brexit-land

Byer som Dudley North har blitt utpekt som slagmark for De Konservative og Arbeiderpartiet i dette valget. Tradisjonelt er de gamle industri- og kullgruvebyene Arbeiderparti-bastioner, men brexit har snudd opp ned på det.

De Konservative har blinket seg ut en hvit, litt eldre velger fra et stålverk- eller kullgruve-samfunn, som tradisjonelt har hatet De Konservative på grunn av Thatcher, men som i folkeavstemningen stemte for brexit.

I Dudley North stemte sju av ti for å gå ut av EU. Bennett var en av dem.

– Vi er en nasjon som ikke liker å bli fortalt hva vi skal gjøre. For meg har det ikke noe å gjøre med innvandringen eller noe, men det handler om å bestemme selv, sier han.

Det britiske valget på to minutter Du trenger javascript for å se video.

De Konservative med Boris Johnson i spissen lover å gjennomføre brexit dersom de får flest folk inn i Underhuset i dette valget.

Slakter Robert Sennett (53) mener De Konservative er partiet for arbeiderplassen. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Robert Synnett (53) driver Dudleys slakterbutikk. Han har fått merke at kjøttprisene har steget på grunn av usikkerheten og han vil derfor ha fortgang i EU-utmeldelsen. Stemmen hans går derfor til Boris Johnsoin.

– Jeg synes at de er for arbeiderklassen og folk som vil prøve å utrette noe, sier Synnett til NRK.

Ligger an til at Boris Johnson vinner

En stor undersøkelse fra YouGov viser at Boirs Johnsoon vinner valget med et flertall på 28 mandater. De Konservative ligger på 43 prosent mens Arbeiderpartiet på 33. Det kan virke solid, men det er i følge meningsmlingsinstituttet innenfor det som blir sett på som usikkert. Det betyr at det er en mulighet for et såkalt «hung-parliament», dvs at ingen får flertall alene.

Arbeiderpartiets mann trakk det lengste strået i Dudley i valget i 2017. Men før dette valget trakk Ian Austin seg fra partiet fordi han mener at leder Jeremy Corbyn er en ekstremist som står i ledetog med IRA og Russland.

Mange mener og at Arbeiderpartiet har en uklar brexitpolitikk.

Kathleen Leary har stemt Arbeiderpartiet hele livet, men denne gangen lar hun være. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Pensjonist Kathleen Leary er på handletur i Dudley.

– Jeg har alltid stemt på Arbeiderpartiet, men denne gangen gir jeg blaffen. De kaller hverandre løgnere, og lover det ene og det andre, men når alt kommer til alt, så gjør de ingenting, sier Kathleen Leary.

I Dudley som i mange britiske byer har Brexitpartiet trukket sin kandidat for ikke å ødelegge for De Konservative og Boris Johnson.