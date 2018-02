Alle gruvearbeiderne reddet

– Jeg er ekstremt bekymret. Jeg er redd for at de ikke får luft og kan komme til å dø der nede.

Uttalelsen til presidenten i fagforeningen for gruvearbeiderne Sør-Afrika (AMCU), Joseph Mathunjwa, levnet liten tvil om alvoret i situasjonen da det ble kjent at 955 gruvearbeidere var innesperret onsdag.

Gruveselskapet sendte ned redningsteam

Gruven de var innesperret i går så dypt som mellom to og tre kilometer under bakken.

Nå melder nyhetsbyrået AFP at samtlige er reddet, og at alle er i god behold.

– Vi har sendt ned redningsteam, alle arbeiderne er gjort rede for og vi forsøker å få dem ut derfra så raskt som mulig, sa gruveselskapet Sibanye-Stillwater sin talsmann James Wellsted til TV-kanalen ENCA torsdag.

Gruvearbeiderne sinte på gruveselskapet

Joseph Mathunjwa jubler for at alle gruvearbeiderne er i god behold, men er samtidig sterkt kritisk til hvordan gruveselskapet som driver gruven har opptrådt. Foto: MARCO LONGARI / Afp

– Vi er utrolig glade og takker gud for at de er reddet. Samtidig viser denne hendelsen at sikkerheten til gruvearbeidere i Sør-Afrika ikke blir tatt alvorlig. Dette marerittet kunne vært unngått hvis selskapet hadde hatt ordentlige nødaggregater tilgjengelig, slik de er forpliktet til, sier Mathunjwa til NRK.

Han forteller at gruvearbeiderne er lykkelige over å være reddet, men at de også er sinte. De sier de ikke fikk informasjon underveis. De visste ikke hva som skjedde i den tiden de var fanget under bakken.

Mathunjwa kritiserer også gruveselskapet for ikke å komme med god nok informasjon til familiene til arbeiderne som var innesperret underveis.

Fagforeningen kommer til å kreve at sørafrikanske myndigheter inspiserer alle gruvene i landet, og at de stenger gruver som ikke følger reglene.