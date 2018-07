Alle fem skal reddes ut fra grotta i dag

– Vi forventer at alle kommer ut i dag, både barna og treneren, sier lederen for redningsarbeidet, Narongsak Osottanakorn.

Rett før klokka 07, norsk tid, bekrefter thailandske redningsmannskaper at 19 dykkere har tatt seg inn i grotta for tredje, og forhåpentligvis siste del av redningsaksjonen.

Redningsaksjonen skal ha startet kl. 05.08, norsk tid.

– Alle de fem som er i igjen skal tas ut samtidig, sier redningssjefen, ifølge Reuters.

En lege og tre thailandske marinesoldater som frivillig har blitt inne i grotta siden fotballaget ble funnet for over ei uke siden, skal også forlate grotta i dag.

– Vi håper redningsaksjonen i dag går raskere eller like raskt som i går. Første dagem brukte vi 11 timer, i går brukte vi ni timer.

Guttenes første ord: – Jeg savner hjemmet mitt

– Alle kan stå og gå rundt senga. Ingen har fått problemer med synet, sier helsemyndighetene.

– Alle åtte er ved god helse, og har ikke feber. Deres mentale tilstand er god, sier Jeseda Chokedamrongsuk, i Thailands helsemyndigheter.

– De er ofte sultne og trenger mye mat, sier Jeseda Chokedamrongsuk i Thailands helsemyndigheter. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

– Guttenes første ord var at de savnet hjemmet. De er glade for å være ut av grotta, fortalte han under en pressekonferanse tirsdag morgen, ifølge Reuters.

De fire guttene som ble reddet ut på mandag skal alle ha hatt veldig lav kroppstemperatur da de kom ut, men dette har bedret seg.

To av de åtte guttene kan ha fått en lungeinfeksjon, men ifølge thailandske helsemyndigheter skal guttene ha et høyt immunforsvar og er sterke fordi de er fotballspillere.

Guttene skal ha vitset og vært i godt humør. Ingen av de åtte skal ha fått synsproblemer etter å ha vært inne i ei mørk grotte i to uker, men ifølge The Guardian bruker guttene solbriller inne for sikkerhets skyld.

Alle åtte må likevel belage seg på å være under observasjon ved sykehuset i en uke. Der skal de også gjennomgå en psykologisk test.

Sikkerhetsvakter står vakt utenfor sykehuset Chiang Rai Prachanukroh der de reddede guttene får behandling. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

Fikk se sønnene gjennom et glassvindu

– De fire første guttene kan nå spise normale måltider, men ikke sterk mat, sier Chokedramrongsuk.

Tirsdag morgen skal guttene ha bedt om brød med sjokolade etter å ha kun spist grøt og annen bløt mat. Inne i grotta drakk de kun vann fra grotteveggene i ni dager.

– De er ofte sultne og trenger mye mat, sier Chokedramrongsuk.

De første guttene som ble reddet ut av grotta søndag fikk i går se familien sin gjennom et glassvindu mandag kveld, men ikke ta på dem eller klemme dem.

Thailandske helsemyndigheter sier familiene først kan møte guttene fysisk om ett til to dager, dersom blodprøvene viser at guttene ikke er smittet av alvorlig infeksjon.

Guttene har blant annet fått rabiesvaksine på sykehuset, selv om de sier selv at de ikke har vært i kontakt med noen dyr i grotta.

Soldater ankommer Tham Luang-grotta i chaing Rai i Thailand 10. juli for tredje del av redningsaksjonen, som er ventet tirsdag. Det regner i området tirsdag morgen. Foto: YE AUNG THU / AFP

Oppgir alder

De første guttene som ble reddet ut er mellom 14 og 16 år. Gruppe to, som ble reddet ut mandag, skal være mellom 12 og 14 år, opplyser helsemyndighetene.

Fire gutter er fortsatt innesperret i grotta sammen med sin 25 år gamle trener på 17. døgnet.

Redningsmannskapene er fremdeles under et voldsomt tidspress fordi et kraftig regnvær kan komme til å gjøre forholdene i grotten verre. I tillegg er oksygennivået i grotten stadig synkende.

Tirsdag ankom Tesla-sjef Elon Musk grotten, sammen med sin spesialbygde miniubåt. På Twitter skriver han at ubåten er klar til bruk dersom det blir nødvendig. Den er laget av rakettdeler og har fått navnet «Wild Boar» etter guttenes fotballag med samme navn.

Det er ikke kjent om det vil bli aktuelt å benytte Musks miniubåt i løpet av aksjonen.