Alle amerikanske soldater forlater nå Nord-Syria

I går kom varselet om at de gjenværende amerikanske soldatene kom til å forlate den nordlige delen av Syria. De har fungert som støttespillere og rådgivere for den kurdiske militsen.

Situasjonen for amerikanerne har blitt gradvis mer alvorlig de siste dagene. De sto i fare for å bli isolert av de fremrykkende tyrkisk-ledede styrkene. En gruppe amerikanere ble tatt under artilleriild av det som skal ha vært en tyrkisk enhet.

KOM DERE UT! Ordren fra forsvarsminister Mark Esper til de amerikanske troppene i Nord-Syria er at de skal forlate strids-sonen i Nord-Syria så fort og trygt som mulig. Foto: ERIN SCOTT / Reuters

– Vi har amerikanske styrker som sannsynligvis er fanget mellom to fremrykkende hærer, og det er en uholdbar situasjon, sa den amerikanske forsvarsministeren Mark Esper natt til i dag.

Ordren om å trekke styrkene ut, gjelder bare de amerikanske soldatene i Nord-Syria. USA skal fortsatt ha soldater sør i landet ved al-Tanf.

Hvor de amerikanske styrkene i nord skal dra, er ikke klart. Det er heller ikke klart hvor lang tid de vil bruke på å forlate Nord-Syria.

SYRISKE TROPPER: Da amerikanerne sluttet å støtte kurderne, ble Assad spurt om å hjelpe. Kurderne skal nå ha gjort en avtale som inkluderer at syriske regjeringstropper får fritt leide inn i Nord-Syria. Det er et område de ikke har hatt kontrollen over på over fem år. Foto: Afp

Syrerne rykker fram

I løpet av det siste døgnet har situasjonen blitt ytterligere mer komplisert i området. I går begynte styrker fra den syriske regjeringshæren å gå over grenselinjen til de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria.

De syriske troppene er nå på flere punkter der det enten er tyrkisk-ledede tropper, eller der det er forventet at de vil komme.

Den syriske fremrykkingen skal ha skjedd etter at kurderne har gjort en avtale med landets leder, Bashir Assad.

SYRISKE TROPPER I RØDT: Det gule området i kartet er der kurderne har hatt sitt selvstyrte område. I dag er syriske regjeringstropper på vei inn. De blå punktene og det grå området viser tyrkiske enheter og tyrkisk-kontrollerte områder i Nord-Syria. Foto: LiveUAmap

– Kanskje det er andre som har lyst til å komme for å slåss for den ene siden eller den andre. La dem bare gjøre det, skrev den amerikanske presidenten på Twitter i går kveld.

BBC melder at avtalen mellom Assad og kurderne er at de syriske regjeringstroppene skal helt fram til grensen mellom Syria og Tyrkia. Det er der de mest intense kampene foregår nå.

Det kommer meldinger om at det allerede har vært konfrontasjoner mellom de syriske regjeringssoldatene og den tyrkisk-ledede styrken i Nord-Syria. Disse meldingene er ikke bekreftet.

RUSSISKE TROPPER: Bildet av de russiske soldatene er tatt under en tidligere operasjon i Syria. De har støttet landets leder Bashir Assad i kampen mot opprørene i landet. Foto: Alexander Zemlianichenko / Alexander Zemlianichenko

Også russiske tropper

Russland har i de siste årene støttet de syriske regjeringsstyrkene i kampen mot opprørerne i landet. Det kommer inn meldinger om at russere er med i kolonnene av panser og mekanisert infanteri som nå er på vei inn i Nord-Syria.

Disse meldingene er ikke bekreftet, men dersom det er tilfelle så kan det komme konfrontasjoner mellom Nato-landet Tyrkia og Russland.

Russiske medier melder nå at sjefene for generalstabene i USA og Russland har hatt en telefonsamtale. Samtalen mellom Valery Gerasimov og Mark Milley dreide seg om områder der de to landene har felles interesser står det i meldingene.

Det har også vært kontakt mellom Tyrkia og Russland.

– Vi ønsker ikke å tenke på en mulig konfrontasjon mellom tyrkiske og russiske styrker, sier kreml-talsmann Dmitry Peskov.