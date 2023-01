Det er en feil i det såkalte Notam-systemet som har ført til at ingen fly får ta av i USA. Dette systemet gir viktig informasjon til pilotene.

I sin siste oppdatering skriver Det føderale luftfartsverket FAA at de har beordret flyselskap til å stanse alle innenlands flyavganger til klokka 9 østkysttid – 15 norsk tid. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Nettstedet FlightAware skriver at det er totalt 1.371 innstilte fly og 1.230 forsinkelser i, til eller fra USA hittil i dag.

Fly kan lande

– Vi jobber med å gjenopprette Notam-systemet. Vi utfører endelige valideringskontroller og laster inn systemet på nytt. Operasjoner på tvers av det nasjonale luftromssystemet er berørt, heter det i en uttalelse fra FAA.

INGEN AVGANGER: Informasjon på Ronald Reagan-flyplassen ved Washington D.C. i dag viser forsinkelsene. Foto: Nathan Ellgren / AP

Det skal komme hyppige oppdateringer etter hvert som det gjøres framgang i arbeidet.

Fly som er i lufta kan lande som planlagt, men ingen fly får altså ta av for øyeblikket.

Den amerikanske transportministeren Pete Buttigieg sier at han har vært i kontakt med Det føderale luftfartsverket. Han uttaler at det arbeides for å løse problemene raskt og sikkert, slik at lufttrafikken kan komme i gang igjen.

Flyselskapet United Airlines sier ifølge CNN at det har forsinkelser på alle innenlands flyvninger.

American Airlines sier at selskapet samarbeider med FAA om å minimalisere problemene for sine kunder.

Store ringvirkninger

I USA er det i dag planlagt 21.464 flyavganger, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Alle disse flyene skal frakte nærmere 2.9 millioner passasjerer.

DATAFEIL: Reisende venter på en avklaring i avgangshallen på flyplassen LaGuardia i New York. Foto: Seth Wenig / AP

Det er flyselskapet American Airlines som har flest avganger fra amerikanske flyplasser, fulgt av Delta Airlines og Southwest Airlines.

President Joe Biden har gitt ordre om at Samferdselsdepartementet skal granske det som har skjedd med dataprogrammet.

– Det er ingen bevis for datangrep så langt, sier pressetalsperson Karine Jean-Pierre i Det hvite hus.

Myndighetene vet foreløpig ikke hva som er årsaken til dataproblemene.

Datasystemet Notam blir brukt av piloter i sivil luftfart for å få informasjon i sanntid om restriksjoner og farer i forbindelse med flyvningen.

Fly fra Spania til USA har blitt forsinket på grunn av datafeilen i USA, melder Reuters.

Tidligere på dagen har fly fra Nederland og Storbritannia stort sett gått etter planen, men passasjerer har meldt om noen forsinkelser.