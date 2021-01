Alibaba-gründer og Kinas rikeste mann «forsvunnet»

Den høyt profilerte næringslivslederen har skapt sin formue gjennom netthandel.

I en tale til et finansforum i Shanghai i oktober kritiserte Jack Ma Kinas økonomi. Han sa den i for stor grad er dominert av store statlige banker. Ma illustrerte det med et bilde fra naturen:

– Store banker er som store elver. Vi trenger også små vann, bekker og kanaler. Uten dem blir det flom og tørke, sa Ma.

Dette ble omtalt av Hongkong-avisa South China Morning Post. Talen fikk stor oppmerksomhet. Den ble delt utallige ganger på internett i Kina.

Alibaba-sjefen som rockestjerne da han feiret selskapets 20-års jubileum i september, kort tid før han forsvant fra offentlighetens lys. Foto: STR / AFP

Ett av Mas mange prosjekter er TV-programmet «Africa’s Business Heroes». Der kan gründere i Afrika konkurrere om 1,5 millioner dollar i finansiering. Jack Ma skulle selv være dommer i finalen.

Men han dukket aldri opp da den ble spilt inn.

Rikfolk har forsvunnet før

En talsperson for Alibaba sa at Ma ikke kunne delta fordi det kolliderte med andre oppdrag. Etter at forretningsmannen ikke er sett på to måneder, har ryktene begynt å gå.

Avisene Business Insider og Financial Times (bak betalingsmur) skriver at kommunistregimet i Kina kan stå bak.

Dette vekker til live minner fra 2017 og 2018 da flere kinesiske millionærer og milliardærer forsvant fra offentlighetens lys.

Noen ble fratatt råderetten over sine selskaper. Andre kom aldri til rette. Noen ble funnet døde. Disse sakene ble omtalt i den britiske avisa Independent og Los Angeles Times i USA.

Jack Mas skal han ha irritert kinesiske myndigheter. Her er han avbildet under en konferanse i Shanghai i 2018. Foto: STR / AFP

Nektes børsnotering og granskes

En børsnotering som ble stanset i november, blir av finanskommentatorer sett på som en reaksjon mot Jack Ma fra kinesiske myndigheter.

Kort tid etter Mas kritiske tale skulle hans selskap for betalingstjenester, Ant-gruppen, børsnoteres. Det skulle bli verdens største børsnotering. Verdien ble anslått til 300 milliarder kroner.

Men børsnoteringen ble nektet gjennomført av myndighetene i Beijing.

I slutten av desember kunngjorde kinesiske myndigheter at nettgiganten Alibaba granskes for misbruk av sin monopollignende posisjon. Myndighetene skal også holde samtaler med Alibabas underselskap Ant Group, meldte statlige medier i Kina.

Møtte Erna Solberg

Det er over 20 år siden Ma startet nettbutikken Alibaba. Nå har nettselskapet vokst seg til Kinas største.

Da statsminister Erna Solberg møtte Jack Ma i april 2017 omtalte hun nettselskapet Alibaba som «en spennende plattform» for salg av blant annet norsk laks,

Ma har trukket seg fra ledende posisjoner i selskapene Alibaba og Ant, men han har i stor grad fortsatt å være selskapenes ansikt utad.