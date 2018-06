Stengningen startet onsdag og vil skje hver dag til og med mandag, skriver BBC.

Onsdag ble internett stengt over hele landet i to timer om morgenen.

Presidenten i telekommunikasjonsorganisasjonen AOTA, Ali Kahlane, sier at selskapene er nødt til å rette seg etter regjeringens beslutning, skriver Guardian.

Omfattende juks avslørt

Beslutningen om å stenge internett skjer etter at det for to år siden ble avslørt omfattende juks under eksamen på videregående skole.

I 2016 ble eksamensoppgaver publisert på sosiale medier både før eksamen startet og da den startet.

I fjor ba myndighetene om at teleoperatørene stengte tilgangen til sosiale medier før og under eksamen, men noen skal likevel ha klart å jukse.

Stenger Facebook i flere dager

Utdanningsminister Nouria Benghabrit sier til den algeriske avisen Annahar at Facebook blir stengt i hele den seks dager lange eksamensperioden.

Elevene får heller ikke ta med seg dingser som kan kobles opp til internett, som mobiltelefoner, med seg inn i eksamenslokaler i år.

Det er satt opp metalldetektorer utenfor de over 2000 eksamenslokalene for å passe på at ingen smugler inn elektronisk utstyr.

Viktig eksamen

Baccalauréat, som videregående-eksamen heter på fransk, er en svært viktig prøve i det algeriske utdanningssystemet.

Eksamenen er avgjørende for hvilke elever som kommer inn på universiteter.

Rundt 700.000 elever tar i disse dager eksamenen og resultatene vil bli kjent i slutten av juli.