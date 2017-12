Alexej Navalnyj blir beskrevet som den eneste opposisjonspolitikeren president Vladimir Putin frykter.

I år har Navalnyj ført en kampanje for å bli godtatt som kandidat. Valget er 18. mars neste år.

Det som skjer i Moskva og 19 andre byer er ikke bare demonstrasjoner for Navalnyj. Det er også en innsats for å samle underskrifter. Kravet til å bli registrert som kandidat, er at du samler 500 underskrifter.

Navalnyj skriver på sin blogg at han vil øke presset mot Kreml med å bli registrert som kandidat i 20 byer.

Diskvalifisert

Det er ikke så enkelt for Navalnyj. Han kan egentlig ikke bli formelt godkjent som kandidat. Han har flere dommer. Den mest alvorlige er for underslag. De andre er for å ha deltatt i ulovlige demonstrasjoner.

Med et slikt kriminelt rulleblad, kan han ikke stille som presidentkandidat.

Navalnyj har gjentatte ganger sagt at dommene er politisk motivert.

Gjennom bloggen sin formidler Navalnyj hva planen er. Ved å vise hvor mye støtte han har, så ønsker han å presse myndighetene til å likevel godta ham som kandidat.

DØMT IGJEN: En av de mange gangene Navalnyj har fått problemer med lovens lange arm. Dette er fra 30. mars i år. Foto: STR / AP

Angriper Putin

Navalnyj har flere ganger sagt at Vladimir Putin er en svindler.

– Dere kommer garantert å høre mange løgner fra Putin i valgkampen, sier Navalnyj i en video han publiserte for tre dager siden.

– Det er helt klart at han ikke kommer til å løfte en finger for å bekjempe korrupsjon, hevder Navalnyj.

Resten av videoen bruker han til å beskylde pressesjefen til Putin, Dmitry Peskov, for korrupsjon.

Det er kampen mot korrupsjon som er den politiske plattformen til Navalnyj.

Denne videoen fra Navalnyj kom for tre dagers siden. Den oversatt til engelsk.

Kjemper mot vindmøller

Det som er klart, er at Navalnyj ser ut til å bare ha små muligheter til å slå Putin dersom han blir godkjent som kandidat.

Vladimir Putin er fortsatt populær i den russiske befolkningen. I spørreundersøkelser svarer omtrent 80 prosent at de støtter Putin som president.

Da Navalnyj stilte som ordførerkandidat i Moskva, fikk han 27 prosent av stemmene.

Navalnyj mener det resultatet ble forfalsket av myndighetene. At han hadde mer støtte enn det.