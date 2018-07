Alexandros (66) løp riktig vei og reddet livet

Feriestedet Mati, som ligger 40 kilometer nordøst for Aten, er sted der grekere pleier å dra på sommer- og helgeferie. Nå er enorme områder i landsbygden fullstendig utbrent, og mange har mistet sommerhuset sitt.

En av dem er den 66 år gamle pensjonisten Alexandros Harzaiandreou. For fire år siden kjøpte han et lite sommerhus med tomt i Mati.

I går løp Alexandros og familien mot vinden, mens flammene herjet.

– De som løp motsatt vei tok en fatal beslutning, sier pensjonisten.

UTBRENT: Sommerhuset til pensjonisten Alexandros Harzaiandreou er fullstendig utbrent. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Alt er tapt

Alexandros viser NRK en video av flammehavet. Det er tydelig hvordan flammene spiser seg i vei gjennom den grønne og frodige skogen. Her og der stiger det fortsatt røyk opp fra bakken.

Alexandros samler utbrente gjenstander på tomten og legger dem i en haug. Det lukter brent. Skilpadden han hadde som kjæledyr, er utbrent og død.

Skal du bygge opp huset igjen?

– Nei, jeg har ingen penger. Alt er tapt og myndighetene gjør ikke noe, sier Alexandros som heller ikke tror han får noen erstatning for huset.

SOMMERHUSET: Inne i sommerhuset til Alexandros Harzaiandreou er det kun reisverket og armeringsjern som står igjen. Alt annet er ødelagt. Foto: Sidsel Wold / NRK

Han pleide å besøke sommerhuset i helgene om sommeren og i feriene, ofte med barnebarna.

Inne i huset er alt tilnærmet ødelagt. Bare skjelettet av gulvet er igjen.

Rykter om påsatte branner

I Hellas går det nå rykter om at brannene i Mati og Rafina kan ha vært påsatt. Grunnen er at 15 branner startet på samme tidspunkt.

Alexandros Harzaiandreou tror at utlendinger kan stå bak.

– Jeg vet ikke. Men jeg tror det kan være utenlandske etterretningsagenter. Kanskje fra Tyrkia. Men jeg kan ikke si det sikkert.

Tzioutzios Kostas, brannsjef for et distrikt i Nord-Hellas, tror også at brannene i regionene kan ha vært påtent.

– Vi vet ikke hva som var årsaken. Men at det startet fem branner samtidig på fem ulike steder rundt Athen, det er neppe en tilfeldighet. Vi kan ikke si noe for sikkert, men det er mulig at brannen ble påtent, sier Kostas til VG.

– Mati finnes ikke lenger

Landsbygden Mati i Rafina-regionen øst for Aten, har blitt svært hardt rammet av brannene. Det var der 26 menn, kvinner og barn døde i en villa.

– Mati finner ikke lenger, sa borgermester Evangelos Bournous i den nærliggende kystbyen Rafina, til AFP tidligere i dag.

Så langt er 74 mennesker bekreftet omkommet som følge av brannene, alle i Rafina-regionen. Myndighetene frykter at dødstallene vil stige ytterligere.

UTBRENT: Landsbygden Mati ble spesielt hardt rammet av brannenes herjinger. Det var her 26 mennesker ble funnet forbrente og døde i en villa. Foto: Savas Karmaniolas / AFP

– Problemet er gjemt under asken

Tirsdag ettermiddag var skogbrannene i stor grad være begrenset og under kontroll, sa myndighetene i landet, ifølge Reuters.

– Problemet er hva som er gjemt under asken, sier Miltiadis Mylonas, avdelingsdirektør for de lokale krisemyndighetene, til AFP.

Fordi det er så varmt i bakken, er det frykt for at det skal blusse opp igjen nye branner.

Onsdag skal 308 ingeniører ankomme de rammede områdene, for å vurdere skadeomfanget.