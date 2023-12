Alex (17) tilbake i England etter å ha vært savnet i seks år

Alex, moren Melanie Batty og Alex' bestefar, David Batty, reiste fra Manchester på en ukes ferie i Spania i slutten av september 2017. Moren hadde ikke foreldreansvaret for den lille gutten.

Den siste sikre observasjonen av Alex var i Malaga 8. oktober, samme dag som de tre skulle reise tilbake til Storbritannia.

Alternativ livsstil

Alex' bestemor har fortalt at moren fikk sansen for å leve «en alternativ livsstil» da hun var i Marokko i 2014. Hun ønsket blant annet ikke at sønnen skulle gå på vanlig skole i Storbritannia.

Det skulle vise seg at i årene Alex var borte, flyttet han rundt med moren til ulike kollektiver i Marokko, Spania og Frankrike.

Denne uken, etter seks år, ble Alex funnet av en fransk student og yrkessjåfør som kjørte på en vei i et øde område i Pyreneene, sørvest i Frankrike.

I øsregnet, klokken tre om natten, la Fabien Accidini merke til en ung gutt som gikk langs veien med et skateboard under armen.

Langs denne veien gikk Alex midt på natten da Fabien Accidini kom kjørende og tok ham med seg til Toulouse. Foto: Reuters

– Gutten var blond, ganske høy og hadde på seg en hvit genser og svarte olabukser. Han bar en ryggsekk på ryggen, og gikk med en lommelykt i mørket.

Accidini kjørte først forbi gutten men fikk dårlig samvittighet, snudde og spurte om han ville sitte på.

Sov om dagen, gikk om natten

– Han sa han het Zach og var 17 år. Han virket svært sjenert. Jeg merket fort at han snakket dårlig fransk, og begynte å snakke med ham på engelsk, sier Accidini tilavisen La Dépeche du Midi.

Han forteller at de to snakket sammen i tre timer.

– Tenåringen avslørte raskt hvem han egentlig var. Så fortalte han meg historien sin. Han beskrev hvordan moren hadde kidnappet ham da han var 11 år. Han fortalte at han var på vei til Toulouse og det britiske konsulatet der. Han sa han ville hjem til Manchester, forteller Accidini.

Det var Alex Batty han hadde plukket opp langs veien.

Fabien Accidini tok med Alex til myndighetene i Toulouse. Foto: AFP

Alex hadde gått i fire døgn i Pyreneene for å komme til en større by i Frankrike. Den nærmeste var Toulouse. Han fortalte at han sov om dagen og gikk om natten for å unngå å bli oppdaget.

– Alt han hadde på seg var 100 Euro i kontanter, en lommelykt, ryggsekken og skateboardet. Han hadde ingen mobiltelefon. Han fortalte at han spiste det han kom over i naturen og i hager han gikk gjennom.

– Ville leve i en virkelig verden

– Gutten lånte mobiltelefonen min for å komme i kontakt med bestemoren, forteller Accidini.

Det er hun som er den formelle vergen til Alex. Moren har ikke foreldrerett til Alex lenger.

«Hei bestemor, det er meg, Alex. Jeg er i Toulouse i Frankrike, og jeg håper virkelig du får denne meldingen. Jeg er glad i deg, og jeg vil komme hjem», skrev Alex på Messenger.

Tekstmeldingen fra Alex til bestemoren

Accidini forteller til fransk TV at tenåringen var lettet over å ha klart å rømme.

– Han ville ikke leve hele livet sitt i dette fellesskapet som moren oppsøkte. Han vil leve i en virkelig verden og ha en ordentlig fremtid.

Han fikk aldri inntrykk av at gutten hadde vært sperret inne på noen måte.

Et av bildene av Alex som ble brukt av politiet i Manchester i etterlysningene av Alex. Foto: Manchester police

Alex nevnte aldri bestefaren da han fortalte Fabien Accidini historien sin. Myndighetene i Frankrike tror bestefaren døde for seks måneder siden.

Levde som nomader

Franske myndigheter har i etterkant fylt inn mange av hullene i guttens seks år lange historie.

Fra Sør-Spania reiste de tre videre til Marokko hvor de oppsøkte et såkalt spirituelt samfunn. Der levde de nærmest som nomader. De oppholdt seg noen få uker på et sted før de reiste videre.

Steder man vet at Alex har oppholdt seg.

Etter at den lille familien hadde bodd i et kollektiv med 10 mennesker i et luksushus i Spania, reiste de videre til Nord-Frankrike.

Dette var i overgangen 2020–2021. De sluttet seg til «et noe underlig spirituelt fellesskap som levde langt unna en normal livsstil», dypt inne i noen daler i Pyreneene.

Her flyttet de rundt i to år sammen med familier fra Canada Spania og India. De livnærte seg ved å ta småjobber og dyrke grønnsaker. De bodde alltid i store hus der familier flyttet inn og ut, ifølge de franske myndighetene.

Vet ikke hvor han har bodd

Alex fortalte at han egentlig ikke vet hvor han har bodd de siste årene, bare at det var på ulike steder øst i Pyreneene i Frankrike, ved grensen til Spania. Området er kjent for å tiltrekke seg folk som ønsker å leve ut alternative livsstiler.

Skilt i området i Pyreneene der Alex ble funnet. Foto: AFP

– Da moren sa at hun planla å flytte til Finland, bestemte Alex seg for at den nomadiske livsstilen ikke var noe for ham, sa advokatfullmektig Antoine Leroy på en pressekonferanse i Toulouse etter at Alex var kommet til rette.

Det ble oppdaget at han ikke hadde noen formell skolegang, og lite erfaring med teknologi. Samtidig virket han intelligent og harmonisk, ifølge Leroy.

– Jeg er så lykkelig. Jeg har snakket med ham, og han har det bra, sa Alex’ bestemor til avisen The Sun. «Dette var virkelig et sjokk».

Nå er Alex trygt hjemme hos bestemoren i Manchester.

– Det er en stor glede å fortelle at Alex nå har kommet seg trygt tilbake til Storbritannia etter seks år, sier Matt Boyle i politiet i Manchester.