Aleppo-restaurant gjenåpnet etter fire år: – Det er som en drøm

På restauranten i den armenske bydelen i Aleppo er det flere titalls som har kommet for å spise middag denne kvelden.

– Det er som en drøm å være her, sier Taline Menassian (50) til nyhetsbyrået AFP.

For et halvt år siden gjenerobret regjeringsstyrkene byen, og i forrige måned åpnet serveringsstedet i bydelen Midan igjen. Rundt bordene røykes det nå igjen vannpipe. Det sippes til glass med arak, det lokale anisbrennevinet.

– Hver gang jeg kommer hit, kan jeg ikke tro det, sier Menassian.

Hun er medlem av den armenske foreningen, som har holdt åpent, selv om restauranten deres måtte stenge.

– Vi sa til oss selv at om denne restauranten åpnet igjen så ville folk komme tilbake. Alle her er en familie.

HVERDAGSLIV: En mann i tradisjonell syrisk drakt selger fersk juice på et gatehjørne i Aleppo. Foto: JOSEPH EID / AFP

Fanget i midten

I 2012 tok opprørsgrupper over kontrollen over den østlige delen av Aleppo – byen som den gang hadde to millioner innbyggere. Bydelen Midan ble fanget nærmest midt i frontlinjen.

– Jeg husker fremdeles da om lag 40 raketter traff dette stedet daglig, forteller Menassian.

De fleste forlot Midan, men nå har noen av dem begynt å vende tilbake. Taline Menassian venter nå på at datteren og svigersønnen skal flytte tilbake etter å ha flyktet til Armenia.

Også andre bydeler i Aleppo våkner nå til liv. Citadellet, som var en av de største og eldste borgene i verden, fikk store skader i 2015, og fungerer fremdeles som en base for militæret. Men ved foten av borgen er det nå igjen mulig å få kjøpt en kopp kaffe, slik det var mulig i flere tiår får krigen brøt ut.

– Da jeg så bilder av citadellet på TV, pleide jeg å få tårer i øynene. I dag er gleden min ubeskrivelig, sier Bashir Azmouz, eieren av kafeen som gjenåpnet igjen i forrige uke etter å ha vært stengt siden 2012.

Større ødeleggelser enn ventet

Synet som møtte de første som kom inn i Aleppo etter at opprørerne var drevet ut, var sjokkerende. Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger, beskrev ødeleggelsene av det som en gang var en storby spekket av kulturarv, som «langt større» enn han hadde ventet.

HETT: Da gradestokken krøp over 43 varmegrader i Aleppo tirsdag kjølte innbyggere seg ned i dette hotellbassenget, Foto: Joseph Eid / AFP

Minareten til den historiske umayyade-moskeen kollapset under kampene i 2013, også en rekke andre bygninger er skadd eller ødelagt i kampene om byen. Ifølge UNESCO er 60 prosent av Aleppos gamleby lagt i ruiner. En rekke andre historiske steder har også blitt skadd, ødelagt eller plyndret.

Så langt i år har nærmere en halv million internt fordrevne syrere kunnet vende tilbake til hjembyene sine, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). De fleste av dem kommer fra byer som Aleppo, Hama, Homs og Damaskus.