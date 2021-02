Det er et enormt politioppbud utenfor rettsbygningen i Moskva der rettsmøtet etter planen skal finne sted klokken 8.00 norsk tid. Politifolkene, som er iført tungt beskyttelsesutstyr, har sperret av et helt kvartal rundt bygget.

Det er foreløpig ukjent om Navalnyj møter fysisk i retten, eller om han blir fremstilt via videolink.

I sentrum av den russiske hovedstaden er det tirsdag morgen også mye politi i gatene, langt mer enn det som er vanlig.

Det var varslet demonstrasjoner utenfor retten, men så langt er det ingen demonstranter som har kommet utenfor rettsbygningen. Ved den nærmeste metrostasjonen til rettsbygningen har flere demonstranter blitt stanset av politiet. Det er kun politi og pressefolk på stedet.

I Moskva er sikkerhetsnivået hevet når Navalnyj tirsdag skal møte i retten. Russland har de siste par ukene vært preget av omfattende demonstrasjoner til støtte for opposisjonspolitikeren. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Pågrepet i passkontroll

Navalnyj ble pågrepet allerede i passkontrollen på Sjeremetevo-flyplassen i Moskva 17. januar.

Da hadde han returnert til hjemlandet etter nesten fem måneder i Tyskland, der han fikk behandling etter et nervegiftangrep.

Han ble fengslet for flere angivelige brudd på betingelsene på en betinget dom for bedrageri fra 2014.

Egentlig skulle han ha meldt seg for myndighetene med jevne mellomrom, men dette var vanskelig i perioden da han befant seg i Tyskland og ble behandlet for forgiftning.

Dersom dommen omgjøres til ubetinget fengsel, risikerer den russiske regimekritikeren å måtte sone tre og et halvt år i fengsel.

Aleksej Navalnyj blir pågrepet etter ankomst til Russland Du trenger javascript for å se video.

Omfattende demonstrasjoner

Navalnyj har hele tiden hevdet at russiske myndigheter sto bak forgiftningen, og laboratorier både i Tyskland, Frankrike og Sverige har fastslått at han ble utsatt for den russiske Novitsjok-giften.

Opposisjonspolitikeren anklager det hemmelige russiske politiet FSB for å ha stått bak på ordre fra president Putin. Russiske myndigheter avviser at de har noe med saken å gjøre.

Pågripelsen av Navalnyj har ført til omfattende demonstrasjoner i Russland, som myndighetene mener er ulovlige.

Søndag ble rundt 5000 mennesker pågrepet av russisk politi flere steder i landet. Flere tusen mennesker ble også pågrepet under demonstrasjoner forrige helg.