Aleksej Navalnyj er ute av koma

Navalnyj ble alvorlig syk på et fly i Sibir i slutten av august. august, etter at han hadde drukket en kopp te på flyplassen før avgang. Flyet nødlandet i byen Omsk, der han ble innlagt på sykehus. Senere ble han fløyet til Berlin.

Uklart om han får varige mén

Legene ved Charité-sykehuset i Berlin sier tilstanden hans nå var blitt såpass bra at de kunne ta ham ut av koma. De understreker at det er for tidlig å si om han har fått varige mén.

Navalnyj har i mange år vært blant Russlands president Vladimir Putins mest framtredende kritikere.

Tyske spesialister har tidligere sagt at det ikke er noen tvil om at den russiske opposisjonspolitikeren ble forgiftet. Ifølge tyske myndigheter ble han forgiftet med nervegiften Novitsjok.

I forrige uke sa Tysklands regjering at det foreligger «utvetydige bevis» for at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften Novitsjok. Tysklands forbundskansler Angela Merkel sa at Putin-kritikeren ble utsatt for et drapsforsøk og at målet var å stilne ham.

Russiske myndigheter avviser kategorisk at de har noe med forgiftningen å gjøre. Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov har sagt at Russland ønsker å samarbeide med Tyskland om etterforskning av saken.

Julia Navalnaja på vei til sykehuset for å besøke sin mann. Foto: Michele Tantussi / Reuters