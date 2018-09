Alec Baldwin skryter hemningsløst av Norge

På klimakonferansen i San Francisco høster Norge internasjonal ros for våre klimatiltak. Både for statens regnskogmilliarder og for Oslo som er kåret til Europas miljøhovedstad 2019.

En av dem som ikke vil si ett vondt ord om Norge, er skuespiller, regissør, filantrop og miljøaktivist, Alec Baldwin.

Selv ikke når NRK opplyser ham om at Norge, ifølge en rapport, er vedens sjuende største eksportør av klimagassutslipp gjennom vår olje og gass, ønsker han å kritisere norske myndigheter.

– Jeg har ikke kommet helt hit for å kritisere Norge, jeg har kommet for å hylle Norge. Dere burde være veldig stolte av dere selv.

SAN FRANCISCO: Klimaminister Ola Elvestuen benyttet anledningen til å slå av en prat med skuespiller og miljøaktivist Alec Baldwin under Global Climate Action Summit. Foto: Iselin Fjeld / NRK

Baldwin peker blant annet på Norges bidra til å bevare regnskogen.

– Alle oljeprodusenter har «skitt på fingrene», men Norge er nesten enestående i alt de har gjort for bevaring og gjenoppbygging av skog, sier Baldwin, og trekker også fram pengebruken:

– Hvem gir en like stor andel av sin nettoinntekt som Norge for å redde miljøet?

Massive protester

Global Climate Action Summit (GCAS2018) i San Francisco bringer sammen folk fra hele verden for å ta klimaambisjonene til neste nivå.

Her møtes politikere, forskere, bedriftsledere og aktivister for å «akselerere arbeidet mot å hindre farlige klimaendringer og realisere Paris-avtalens mål», skriver konferansens pressesjef.

Det er for mange et kjærkomment avbrekk fra et nyhetsbilde som stort sett forteller om klimakrise og naturkatastrofer.

Her er det klimaløsningene som misjoneres med stor overbevisning.

Likevel er det ikke bare god stemning i San Franciscos gater. Det har vært massive protester i gatene, og seinest torsdag forsøkte tusenvis av kritikere å blokkere inngangen til konferansen. Budskapet er blant annet at bildet av California som en klimavennlig stat er oppskrytt, og at politikerne burde gjøre mer.

Kan tjene trillioner av dollar på klimatiltak

Men kritikerne har foreløpig ikke lykkes i å drepe optimismen på konferansen, som tilsynelatende er full av gode nyheter.

Toppledere i multinasjonale selskaper står i kø for å fortelle om sin nyutviklede klimasamvittighet, og hvordan bedriftsstyrene har forpliktet seg til hundre prosent fornybar energi og bærekraft i alle produksjonsledd.

Og ingen her stiller spørsmål ved om klimaendringene er menneskeskapte.

Rapporten Climate Opportunity hevder at 1,3 millioner premature dødsfall kan unngås hvert år, om vi går over til fornybar energi innen 2030. Det vil også skape 13,7 millioner nye arbeidsplasser. Og 40 millioner færre timer i trafikken, når vi får smartere transportsystemer.

Rapporten New Climate Economy fjerner all frykt for at det å redde klimaet vil koste oss altfor dyrt.

Den frister verdens investorer med at sterke klimatiltak vil tilføre verdensøkonomien 26 trillioner ekstra dollar.

Men det haster, er mantraet som går igjen. Det går for sakte hos nasjonale myndigheter, og derfor står de her på startstreken, borgermestere og bedriftsledere fra hele verden, aktivister og organisasjoner, og sparker på startstreken, klare for å løpe den strekningen som kreves for å redde kloden, sier de.