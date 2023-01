Alec Baldwin siktes etter fatal skyting på filmsett

Det skriver flere nyhetsbyråer og medier torsdag kveld.

– Etter nøye gjennomgang av bevisene og lovverket i staten New Mexico, har jeg besluttet at det er tilstrekkelig bevis for å ta ut siktelse mot Alec Baldwin og andre medlemmer av filmcrewet til «Rust», sier statsadvokat Mary Carmack-Altwies, ifølge Reuters.

Det var 21. oktober i 2021 at en kule gikk av under øving på settet til filmen «Rust». Det var skuespiller Alec Baldwin som trakk av rekvisittvåpenet. Det var av hittil ukjente årsaker skarpladd. Skuddet traff og tok livet av filmfotografen Halyna Hutchins.

Det var på dette filmsettet til westernfilmen «Rust» at filmfotograf Halyna Hutchins mistet livet i en skyteulykke. Foto: Jae C. Hong / AP

Risikerer fengselsstraff

Etterforskningen av saken er ferdig, skriver NTB. Også filmproduksjonens våpenansvarlige, Hannah Gutierrez Reed, siktes for uaktsomt drap.

Loven i staten sier at uaktsomt drap kan straffes med opp til 18 måneder i fengsel, samt en bot på rundt 50.000 norske kroner.

Produksjonsselskapet bak filmen har fra før blitt bøtelagt for å ha flere hull i sikkerheten. De måtte betale i overkant av 1,3 millioner kroner, som er det maksimale beløpet man kan bli bøtelagt for av New Mexicos arbeidssikkerhetsbyrå.

Skarp ammunisjon på filmsettet

Hutchins ble drept da revolveren Baldwin øvde med gikk av. Skuddet traff også en av regissørene, som overlevde skadene.

Etterforskningen har fokusert på hvordan det var mulig at skarp ammunisjon kom seg inn på filmsettet, og at på til ble ladet i et rekvisittvåpen, ifølge Reuters.

Baldwin har nektet ansvar for fotografens død, og mener skarp ammunisjon aldri skulle vært på filmsettet. Baldwin hevder han ble fortalt at våpenet var «kaldt», altså trygt å bruke.

Under etterforskningen fant myndighetene ytterligere fem runder med skarp ammunisjon på filmsettet, inkludert i et belte som var en del av kostymet til Baldwin, skriver New York Times.

– Hvis noen av disse tre – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed eller David Halls – hadde gjort jobbet sin, hadde Halyna Hutchins vært i live i dag, sier Andrea Reeb, en av etterforskerne på saken.

Her avfyrte Baldwin skuddene Du trenger javascript for å se video.

Advokat: – Rettsfeil

Baldwins advokat, Luke Nikas, kaller siktelsen en «rettsfeil» i en uttalelse torsdag.

– Denne beslutningen forvrenger Halyna Hutchins tragiske død, og representerer en forferdelig rettsfeil, sier Nikas, ifølge New York Times.

Baldwin hadde ingen grunn til å tro at det var skarp ammunisjon i våpenet, eller i nærheten av filmsettet, hevder advokaten.

– Han stolte på de profesjonelle han jobbet med, som forsikret ham om at våpenet ikke var skarpladd. Vi vill kjempe mot siktelsen, og vi vil vinne.

Les også: Alec Baldwin etter skyteepisoden: – Hjertet mitt er knust

Har saksøkt flere involverte

I et TV-sendt intervju med ABC News, sa Baldwin at han ikke klemte inn avtrekkeren på rekvisittvåpenet. Han sier det gikk av da han spente hanen mens han øvde på kameravinkler med den drepte fotografen.

I november i fjor saksøkte Baldwin flere personer som var involvert i våpenhåndteringen på filmsettet, skrev AP. Han ville «renvaske» seg.

Han hevdet at flere hadde neglisjert, eller forsømt sin rolle, på settet.

En av personene som stod bak Hutchins på settet da hun ble truffet av kulen, hadde fra før saksøkt Baldwin, produksjonsselskapet og flere andre involverte.

Se bilder av våpenet og fra åstedet i videoen under: