Campbell var en av de mektigste menn i britisk politikk i nesten et tiår, fra 1994 til 2003.

Han var kommunikasjonsrådgiver, pressesjef og strategiansvarlig for Arbeiderparti-leder Tony Blair, først i opposisjon og så i seks år da Blair var statsminister.

Gjennom de årene opparbeidet Campbell seg et rykte som en legendarisk spindoktor og som «Blairs bølle» – mannen som sørget for disiplin innad i partiet.

Alastair Campbell (t.v.) og Tony Blair på vei til statsministerboligen 5. mai 1997, da Blair skulle settes inn som statsminister og Campbell skulle bli den mest kjente spindoktoren i britisk politisk historie. Foto: MARTYN HAYHOW / AP

– Alltid være Labour

Campbell kastes ut av partiet etter at han stemte på Liberaldemokratene ved EU-valget.

En talskvinne for Labour sier at han Campbell blir ekskludert fordi «støtte til et annet parti eller kandidat ikke er forenlig med medlemskap i partiet», skriver The Guardian.

Den tidligere spindoktoren har vært en sterk motstander av brexit, som han kaller «den verste politiske avgjørelsen i Storbritannia i min levetid».

62-åringen mener at Labour ikke har kjempet hardt nok for Storbritannias forhold til EU. Han stemte derfor på Liberaldemokratene, som kjemper for å holde landet i EU.

Han skriver på Twitter at han alltid vil være Labour og at han denne gang stemte på de Liberale uten å offentliggjøre det på forhånd i et forsøk på hjelpe Labour med å gjøre det rette.

Campbell sier at etter å ha søkt råd hos en advokat, vil han anke avgjørelsen om å kaste ham ut.

Historisk dårlig valg

Mens Det konservative partiet gjorde sitt dårligste valg siden 1832 under torsdagens EU-valg, var ikke resultatet særlig bedre for Labour.

Med en oppslutning på 14,1 prosent må man helt tilbake til partiets barndom, i 1910, for å finne et nasjonalt valg der Labour har gjort det svakere.

Partileder Jeremy Corbyn har fått mye kritikk, både før og etter EU-valget, for at han ikke vil ta et tydelig standpunkt for å holde en ny folkeavstemning om britisk EU-medlemskap.

Anklager ledelsen for dobbeltmoral

Flere av Labours parlamentsmedlemmer har anklaget ledelsen i Labour for å være dobbeltmoralske når partiet ekskluderer Campbell, skriver The Guardian.

Campbell selv viser til at det er en rekke tilfeller der medlemmer har stemt på andre partier, og at noen av de medlemmene i dag sitter i partiledelsen.

David Ross, som meldte seg ut av Labour i 2016, viser til at dagens partiformann selv har støttet folk som kjempet mot Labour.

I en tweet viste Ross i dag at Corbyn i 2012 (før han ble partileder) hadde gratulert George Galloway etter at han hadde slått en Labour-kandidat om en plass i parlamentet.