Alarmen går over hele Ukraina – to raketter skal ha truffet Kyiv

Over hele Ukraina har flyalarmen gått i ettermiddag. Ukrainske myndigheter beskriver det som en angrepsbølge.

– Det pågår et angrep mot hovedstaden. Foreløpige opplysninger sier at to boligblokker i Petsjersk-distriktet er truffet, skriver borgermester Vitalij Klitsjko i sosiale medier, gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Bydelen ligger rett nord for området der presidentens kontor ligger, ifølge den britiske avisen The Guardian.

– Flere raketter er blitt skutt ned over Kyiv av luftvernbatterier. Leger og førstehjelpere er på stedet. Flere opplysninger kommer etter hvert, skriver borgermesteren videre.

Raketter skal også ha truffet Lviv i vest og Kharkiv i nord-øst.

– Det er eksplosjoner i Lviv, skriver Lvivs ordfører Andrij Sadovyj på sosiale medier og ber byens innbyggere forbli i tilfluktsrommene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Også Kharkivs ordfører Igor Terekhov bekrefter angrepene mot byen.

Ifølge den ukrainske allmennkringkasteren Suspilne er det hørt en rekke eksplosjoner i Zhytomyr i nord. Også i Mykolajiv, Tsjernihiv, Dnipro, Zaporizjzja, Krementsjuk, Odesa, Poltava skal det være rakettangrep.

I flere av byene skal strømmen være borte. Halvparten av Kyiv er strømløs, ifølge ordfører Klitsjko.

Brannmannskaper forsøker å begrense skadene som rakettene har påført blokken. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Kommer etter Zelenskyj-tale

Angrepene kommer timer etter at president Volodymyr Zelenskyj holdt en videotale til G20-møtet på Bali.

– Russland svarer på Zelenskyjs kraftige tale på G20-møtet med et nytt rakettangrep. Er det noen som virkelig tror at Kreml ønsker fred? De vil ha lydighet. Men til syvende og sist taper terrorister alltid, skriver stabssjefen for administrasjonen til Ukrainas president på Twitter.

I talen til G20-møtet bad Zelenskyj Russland avslutte krigen.

– Jeg er overbevist om at nå er tidspunktet da den russiske destruktive krigen må og kan bli stanset. Det vil redde tusener av liv, sa Zelenskyj.

Han la til at det finnes ingen «unnskyldninger for atomutpressing» som det russiske lederskapet driver med.

Ber Russland betale for krigsskadene

FNs hovedforsamling vedtok i går kveld en resolusjon, der heter at Russland «må stilles til ansvar for alle brudd på internasjonal lov i eller mot Ukraina».

Russland må videre «bære de juridiske konsekvensene» av de folkerettsstridige handlingene. Det innebærer blant annet å betale «oppreisning for skadene» som Russland som den angripende part har forvoldt.

Latvias utenriksminister Andrejs Pildegovičs sa da han la frem resolusjonsforslaget at Russland angriper sivil infrastruktur med viten og vilje.

Resolusjonen tar også til orde for å opprette et internasjonalt register som vil dokumentere Russlands ødeleggelser.

