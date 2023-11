Al-Shifa-sykehuset: – Premature babyer tatt ut av kuvøsen

De har ikke tilgang på oksygen, drivstoff, og heller ikke på strøm, ifølge sykehuset.

Nå sier legene på Al-Shifa sykehuset at de har tatt 39 premature spedbarn ut av kuvøsene. NRK har fått tilsendt 2 bilder fra en av legene på sykehuset som skal vise noen av disse barna. NRK er ikke på plass på sykehuset og kan derfor ikke vite bakgrunnen eller omstendighetene rundt bildene.

En kuvøse er en lukket spesialseng som brukes til pleie av for tidlig fødte eller syke spedbarn.

Der kan temperaturen reguleres nøyaktig, ettersom de for tidlig fødte spedbarna har vanskeligheter med å holde temperaturen høy nok.

Baby i kuvøse i Deir Al-Balah i Gaza.

Nå er krigens minste ofre rullet inn bomullstøy og flyttet til en annen avdeling.

Alt dette fortalte kirurg Marwan Abu Sada på Al-Shifa i en talemelding til NRK natt til søndag..

– Vi har samlet dem i et av operasjonsrommene for hjerteoperasjoner på sykehuset, for vi kan uansett ikke lenger tilby operasjoner, sier Sada til NRK.

– Der er de sårbare for infeksjoner, siden de ikke er isolert i kuvøse.

«De er i livsfare»

Ifølge den norske legen Mads Gilbert har tre premature babyer dødd etter at de ble tatt ut av kuvøsen. CNN har også meldt at tre spedbarn i prematuravdelingen har mistet livet.

– At de ikke lenger kan være i kuvøsene gjør at de er veldig sårbare for nedkjøling og surstoffmangel. De er i livsfare kort og godt, sier Gilbert til NRK.

Den norske legen er på jobb for organisasjonen NORWAC i Egypt. Gilbert sier han også har informasjonen fra sjefkirurgen Marwan Abu Sada ved Al-Shifa-sykehuset.

– Vi prøver å redde dem

Talsmann for det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza, Ashraf Al Qudra, har vært på Al-Shifa-sykehuset.

Han sier sykehuset er omringet. Når han snakker med NRK lørdag kveld kan vi høre smell i bakgrunnen.

– Det stemmer at babyene er tatt ut av kuvøsene. Vi tok dem ut fordi vi ikke har strøm. Kuvøsene fungerer ikke. Vi prøver å redde dem. Rett før vi snakket døde et spedbarn, sier Al Qudra til NRK.

Sykehuset er Gazas største, og rundt sykehuset har det de siste dagene vært «intens vold», ifølge WHO.

Fredag verifiserte NRK at det hadde blitt gjennomført flere angrep mot al-Shifa.

En talsperson for IDF sier lørdag kveld at ansatte ved sykehuset har bedt om hjelp til å flytte babyene til et tryggere sykehus. Til BBC sier de at de vil bistå med evakueringen.

NRK har ikke fått dette bekreftet av ansatte ved sykehuset.

Leger uten grenser sier kuvøsene ikke virker

Også en lege som arbeider for Leger uten grenser sier at kuvøsene ved sykehuset ikke fungerer.

– Vi har to premature pasienter som har dødd fordi kuvøsene ikke virker. Det er ikke noe elektrisitet, sier legen Mohammed Obeid i et lydopptak som er delt av Leger uten grenser.

Kirurg Mohammed Obeid jobber for Leger uten grenser ved Al Shifa-sykehuset. Dette bildet er tatt lørdag. Foto: Leger uten grenser

Ifølge Obeid har ikke sykehuset hatt strøm siden lørdag morgen.

– Det er ikke noe strøm, det er ikke noe vann, det er ikke noe mat, sier legen i lydopptaket.

Flyktninger ble beskutt

Lørdag varslet Leger Uten Grenser at menneskene som prøvde å flykte Al-shifa ble beskutt. Av hvem er ukjent.

En representant fra det israelske forsvarsdepartementet hevder at israelske styrker ikke skyter på Al-Shifa sykehuset, men at det er kamper med Hamas rundt sykehuset.

Han hevder også at det er mulig å komme seg trygt ut av sykehuset på østsiden.

Det er oberst Moshe Tetro, som tilhører en enhet kalt COGAT, som ligger under forsvarsdepartementet, som opplyser dette, ifølge Reuters.

Forferdelige rapporter

Verdens helseorganisasjon (WHO) har slått full alarm om situasjonen ved Al-Shifa-sykehuset.

– Vi er svært bekymret for sikkerheten til helsepersonellet, til hundrevis av syke og skadde pasienter, inkludert babyer i kuvøse, og til internt fordrevne som befinner seg ved sykehuset, heter det i en kunngjøring fra WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Det kommer forferdelige rapporter om at sykehuset er utsatt for gjentatte angrep, legger han til.

Den israelske hæren benekter at deres styrker har omringet og angrepet Al-Shifa-sykehuset, men krever at det tømmes for folk fordi det ligger i en konfliktsone.

Kommandosenter

Israel hevder Hamas har et kommandosenter under sykehuset, noe som avvises både av Hamas, sykehusets ledelse og utenlandske leger, blant annet Mads Gilbert.

Israel hevder å ha delt beviser med allierte land, men ingen av dem har gått god for påstanden.

Det samme gjelder Israels påstand om at Hamas holder noen av de israelske gislene fanget i tunneler under sykehuset.

Israel hevdet tidligere denne uken at de har bevis for Hamas-tunneler under sykehus.