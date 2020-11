Den saudiarabiske nettavisa skriv at tryggingskjelder i Pakistan og Afghanistan stadfestar at al-Qaida-leiaren døydde i Afghanistan i november. Rykta om at al-Qaida-leiaren er død byrja å svirre på Twitter førre veke.

– Han døydde førre veke i Ghazni. Han døydde av astma sidan han ikkje fekk behandling, seier ein person som har jobba som tolk for al-Qaida, og som framleis har band til terrororganisasjonen, til Arab News.

Eitt av dei siste sikre livsteikna frå al-Zawahri, var då han i fjor haust oppmoda til nye angrep på Vesten for å markere årsdagen for angrepet mot USA 11. september 2001.

Det siste livsteiknet kom ifølgje BBC i ein video i mai i år, der al-Qaida-leiaren prøvde å motbevise ateisme.

Ayman al-Zawahri fotografert i 2011. Foto: REUTERS TV / NTB

Maktvakuum

Dersom dødsfallet vert stadfesta, er al-Qaida i eit maktmessig vakuum. Al-Zawahri, ein egyptisk statsborgar, er rekna som ein av hjernane bak det globale terrornettverket.

Han var lenge nestkommanderande til Osama Bin Laden, og tok over som leiar då Bin Laden vart drepen av amerikanske spesialstyrkar i 2011.

Minst to andre i al-Qaida-systemet har vorte rekna som moglege arvtakarar til toppjobben, men dei er både drepne det siste året.

Hamza Bin Laden, ein av Osama Bin Laden sine søner, vart drepen av amerikanske styrkar i fjor, medan Abu Muhammad al-Masri vart drepen i Iran av israelske agentar for tre månader sidan, ifølgje amerikanske tryggingskjelder.

Lita gravferd

Ein pakistansk tryggingstenestemann seier at Pakistan trur at al-Zawahri døydde i eit område nær den pakistanske grensa.

– Vi trur at han ikkje lenger er i live. Vi er sikre på at han døydde av naturlege årsaker, seier tenestemannen.

Ifølgje ein person tett på al-Qaida i Afghanistan, var ei lita gruppe støttespelarar med i gravferda til al-Qaida-leiaren.

– Det vi veit er at han hadde pusteproblem og døydde ein stad i Afghanistan, seier al-Qaida-kjelda til Arab News.

Blir granska av USA

Ein pakistansk etterretningsagent seier at etterretningstenesta i landet har følgt med på Zawahri sine rørsler i Afghanistan. Dei oppdaga at han hadde alvorlege helseproblem og mogleg nyresvikt. Han kan ikkje seie heilt sikkert at terrorleiaren er død.

Amerikanske styresmakter har ikkje stadfest dødsfallet, men det amerikanske etterretningssystemet er i gang med å granske meldingane, skriv nyheitsbyrået AP.

Ein person som blir nemnd som ein mogleg ny arvtakar av leiarrolla i al-Qaida, dersom meldingane om al-Zawahris død stemmer, er Saif Al-Adl som har hatt ei leiarrolle i al-Qaida i Irak.