Aktiv pensjonisttilværelse for Obama

Obamas tid som president er fredag ugjenkallelig over, og 55-åringen må ta fatt på et nytt kapittel.

Sammenlignet med tidligere ekspresidenter er han forholdsvis ung. Mulighetene ligger til rette for en ny type karriere, og Obama har ikke ytret noe ønske om å legge inn årene og nøye seg med å mimre om årene i Det hvite hus.

Første punkt på programmet er likevel å slappe av, sammen med familien på et sted de kan være i ro og fred.

– Jeg har lovet Michelle en fin ferie, sa Obama til kringkasteren NPR i forrige måned.

Oppfølger

Familien blir boende i Washington siden datteren Sasha fortsatt går på videregående skole. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Etter ferien skal familien flytte inn i en villa i den velstående bydelen Kalorama i hovedstaden Washington.

Forrige gang en avgått president ble værende i Washington, skal ha vært da Woodrow Wilson flyttet ut av Det hvite hus i 1921. Obama blir inntil videre boende siden datteren Sasha fortsatt går på videregående skole.

Obama har gjort det klart at han ønsker å skrive en oppfølger til sine to tidligere bøker, som begge ble bestselgere. Det er anslått at han vil kunne få 20 millioner dollar i forskudd for boken – noe som vil være rekord for en tidligere amerikansk president.

– Halve landet ser fortsatt på ham som sin leder, sier forlagsagenten Keith Urbahn fra forlaget Javelin DC.

– Kan stå opp mot Trump

I Det demokratiske partiet håper mange at Obama vil fortsette å uttale seg om politiske saker også etter at han går av.

I så fall kan ha bli en slags «skygge-president» for demokrater som føler at de mistet sitt politiske kompass da Donald Trump ble valgt, skriver nyhetsbyrået AP.

Obama har gjort det klart at han ikke ønsker å uttale seg i tide og utide. Tidligere har han rost forgjengeren George W. Bush for å ha holdt en lav profil etter at han gikk av.

Likevel forbeholder Obama seg retten til å si ifra hvis han reagerer tilstrekkelig sterkt på Trumps politikk. Eksempler kan være hvis Trump forbyr muslimer å besøke USA eller utviser et stort antall barn av ulovlige innvandrere.

– Hvis noen kan stå opp mot president Trump, så vil det være tidligere president Obama, mener historiker Julian Zelizer ved Princeton-universitetet.

Obama sier han forbeholder seg retten til å si ifra hvis han reagerer tilstrekkelig sterkt på Trumps politikk. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Bibliotek i Chicago

I USA er det tradisjon for at avgåtte presidenter får sitt eget bibliotek med arkiver med dokumenter knyttet til deres regjeringstid. Obamas bibliotek skal ligge i hjembyen Chicago, og ved siden av bokskrivingen kommer han i år til å jobbe med å samle inn penger til prosjektet.

Det er også ventet at Obama vil satse på å holde taler, noe som har vært en svært lukrativ inntektskilde for blant andre tidligere president Bill Clinton.

Obama vil få kontor i en bygning som brukes av miljøorganisasjonen WWF, ikke langt unna sitt nye hjem. I et intervju i fjor høst sa presidenten at han vil fortsette å bidra i kampen mot klimaendringene etter at han går av.