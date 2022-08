Aksjon for å redde strandet hval i Seinen er i gang

Politifolk og dykkere fra brannvesenet gikk i ettermiddag i gang med et siste forsøk på å redde den fire meter lange hvithvalen fra elva.

Hvithvalen, som vanligvis oppholder seg i arktiske farvann, ble for en uke siden oppdaget på villspor 130 kilometer fra kysten i den franske elva Seinen.

Hvalen hadde kurs for Paris, men har siden fredag ligget fast mellom to sluser rundt 70 kilometer nord for den franske hovedstaden.

Fraktes med lastebil

Helsen til hvalen har forverret seg betraktelig de siste dagene og senest i helgen uttrykte redningsmannskapene lite håp om å kunne redde den.

Selv om redningsarbeiderne har prøvd å mate hvalen med både frossen sild og levende ørret, nekter den å spise.

SPISENEKT: Redningsmannskaper har forsøkt å fore den medtatte hvalen, uten hell. Foto: BENOIT TESSIER / AFP

Flere forsøk på å få hvalen til å snu, har så langt vært mislykket. Nå er planen å heise det rundt 800 kilo tunge pattedyret fra elva og over på en lastebil med kjøleanlegg.

– Lasterommet vil ha en passende temperatur og luftfuktighet for hvalen, så det er ingen fare for at den vil bli kvalt, sier den lokale myndighetspersonen Isabelle Dorliat-Pouzet til nyhetsbyrået AFP.

Uten bedøvelse

Dorliat-Pouzet sier den pågående redningsaksjonen vil ta tid og blir komplisert.

80 personer skal bidra til å få løftet hvalen opp i en slags hengekøyelignende anordning festet til en kran og over i lastebilen som skal frakte den til kysten. Etter noen dager med medisinsk behandling er planen å løfte hvalen ut i havet igjen.

Hvalen kommer til å være våken under hele aksjonen, fordi bedøvelse vil føre til at den slutter å puste.

– Hvalen kan ha indre skader som vi ikke kan se. Men denne hvalarten er en veldig hardfør art, sier Isabelle Brasseur fra Marineland sjødyrpark som bidrar i aksjonen.

Flere hval på villspor

Den nærmeste kolonien med hvithval ligger utenfor Svalbard. Dyrene pleier å svømmer sørover om høsten når isen tykner til, men sjelden så langt sør som til Frankrike.

Sist gang en hvithval ble observert i Frankrike var 1948 da en fisker fikk den i garnet i elven Loire.

I mai ble en spekkhogger funnet død i Seinen mellom havnebyen Le Havre og Rouen. Dyret hadde strandet i elven og klarte ikke å finne veien tilbake til havet til tross for hjelp fra lokale myndigheter.