Som alle flyselskap i verden er Air France i krise. Antall passasjerer har falt med over 80 prosent. Det vil ta flere år før etterspørselen i flybransjen er på normalt nivå igjen, mener ledelsen i selskapet.

Air France og den franske regjeringen er nå sluttfasen av forhandlinger om en krisepakke.

Det vil innebære at selskapet får 7 milliarder euro – vel 76 milliarder norske kroner – i lån fra staten og statsgaranterte lån.

Stiller krav om kutt

– Det handler om å kvitte seg med rutene der tog er konkurransedyktig med fly og slipper ut mindre CO₂, sier den franske finansministeren Bruno Le Maire. Foto: BERTRAND GUAY / BERTRAND GUAY

Kravet fra den franske regjeringen er at Air France kutter 50 prosent i CO₂-utslippene på innenriksflygingene sine innen 2024, skriver Le Figaro.

Ifølge miljøvernminister Elisabeth Borne har Air France gått med på kravet om 50 prosent kutt

Hvordan selskapet skal oppfylle kravet om kutt er ikke endelig avtalt, men finansminister Bruno Le Maire kom med klare føringer mandag.

– Det er ingen grunn til å ta fly når man kan reise med tog på under to og en halv time, sa Le Maire i et intervju med Le Figaro.

Flyr til 16 destinasjoner

Air France flyr til 16 forskjellige steder rundt om i Frankrike. Flere av byene ligger godt innenfor de to timene og 30 minuttene som finansministeren har satt som krav.

Frankrike har det eldste, og nest største, nettet av høyhastighetstog, i Europa.

Togene, kjent som TGV, kjører i opptil 320 km/t i vanlig drift. Ved en testkjøring i 2007 kom et TGV opp i 574,8.

Allerede i 1983 satte Frankrike i drift et høyhastighetstog mellom Paris og landets tredje største by Lyon.

Toget bruker i dag under to timer på de 393 kilometerne mellom byene. Med reisetid til og fra flyplassene er ikke fly i nærheten av å kunne konkurrere når jernbanestasjonene ligger inne i byene.

Hvis kravet om en togreise på to og en halv time blir lagt til grunn vil det ikke ramme flyrutene mellom Frankrikes to største byer, Paris og Marseille.

De raskeste togene bruker ifølge SNCF tre timer og fire minutter på de rundt 750 kilometerne mellom de to byene.

Air France A380 går inn for landing på Charles-de-Gaulle-flyplassen i 2014. Nå har selskapets superjumboer landet for siste gang. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / CHRISTIAN HARTMANN

Har kuttet superjumbo

Sist onsdag ble det også klart at Air France setter sine ni Airbus A380-fly, verdens største passasjerfly, på bakken for godt.

Det franske flyselskapet hadde opprinnelig planlagt å fase ut de enorme passasjerflyene innen utgangen av 2022.

Men på grunn av koronakrisen har samtlige ni fly blitt satt på bakken. Og der blir de stående, har Air France besluttet.

Lufthansa fikk krisepakke

Mandag ble det også klart at tyske myndigheter redder Lufthansa med en krisepakke på nær 100 milliarder kroner.

Avtalen innebærer at regjeringen kjøper en aksjeandel på 20 prosent i selskapet for drøyt 3,2 milliarder kroner. Staten får dessuten to styreplasser.

Rundt 90 prosent av Lufthansas fly er satt på bakken som følge av koronapandemien. Selskapet har opplyst at de taper nærmere 9 milliarder kroner i måneden.