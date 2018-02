Ahed Tamimis fetter tatt til fange og avhørt

«Nytt på nytt»-vitsen som fikk meg til å tenke på hjemløse Stuart

LONDON (NRK): Da et klipp fra NRKs London-kontor dukket opp i «Nytt på nytt», var jeg sikker på at jeg hadde «driti» meg ut for én million seere. Isteden ble jeg minnet om Stuart, som gruer seg til vårens kongelige bryllup i Storbritannia.