Den israelske militærdomstolen skulle ta stilling til om den 16 år gamle jenta kunne løslates mot kausjon, men de endte til slutt med å la henne forbli fengslet inntil saken kommer opp 26. januar.

Ifølge Tamimis forsvarer Gaby Lasky mente domstolen at 16-åringen vil utgjøre en fare hvis hun løslates, mens Lasky argumenterte for at en videre fengsling vil bryte Tamimis rettigheter som mindreårig.

Det er blitt en intens juridisk, diplomatisk og pr-messig dragkamp om den palestinske jenta.

Domstolens avgjørelse skulle egentlig kommet mandag, men dommeren bad om to dagers utsettelse.

12 tiltaler mot seg

Saken startet 15. desember da Ahed Tamimi skjelte ut, dyttet og slo til en israelsk offiser som kom inn på familiens gårdsplass.

Familien bor i landsbyen Nabih Saleh på den okkuperte Vestbredden, hvor det de siste åtte årene har blitt holdt ukentlige demonstrasjoner mot den israelske okkupasjonen. Like ved Nabih Saleh ligger bosettingen Halamish, som FN mener er bygget ulovlig på okkupert land.

Like før hendelsen på gårdsplassen hadde Aheds 14 år gamle fetter blitt skutt i hodet av en israelsk soldat i forbindelse med demonstrasjonen.

Noen dager etter kom israelske soldater til familiens hjem og tok med seg 16-åringen. Siden har hun vært i israelsk varetekt.

Hun har til sammen 12 tiltaler mot seg, blant annet angrep mot en soldat, oppfordring til vold og steinkasting. For en voksen kan angrep mot en israelsk soldat gi 10 år i fengsel.

Også Tamimis mor Nariman er fengslet. Hun er siktet for å ha oppmuntret til vold ved å filme hendelsen og legge opptaket ut på Facebook.

Fengslingen av den palestinske tenåringen har vakt et voldsomt internasjonalt engasjement, og det har vært støttedemonstrasjoner for Ahed Tamimi både i London, New York og Paris. Foto: Patrick Kovarik / AFP

Ber Israel opptre varsomt

Under demonstrasjonene har innbyggerne i Nabih Saleh støtte av palestinske, israelske og utenlandske fredsaktivister, det har de også i denne saken.

EU ber Israel opptre varsomt, mens Amnesty International ber Israel løslate Ahed Tamimi.

Amnesty mener Tamimis handlinger ikke rettferdiggjør fengsling av en mindreårig, og sier saken avdekker «israelske myndigheters diskriminerende behandling av palestinske barn som står opp mot en pågående og ofte brutal undertrykking fra en okkupasjonsstyrke».

Palestinernes Jeanne d'Arc

Saken har også utløst en voldsom debatt innad i Israel.

Også israelske fredsaktivister har engasjert i seg i saken til Ahed tamimi. Foto: Jack Guez / AFP

Mange hyller soldaten som ikke lot seg provosere til å ta igjen med makt da Ahed Tamimi sparket og slo etter ham.

Og israelske militære sier de to soldatene, utviste militær profesjonalitet ved å være tilbakeholdne.

Mens andre på den israelske høyresiden mener soldatene fremstod som svake, ved ikke å ta igjen.

Den israelske fredsbevegelsens «grand old man» Uri Avnery sammenligner Ahed Tamimi med franske Jeanne d'Arc.

Han mener fengsling av Tamimi virker mot sin hensikt, og bidrar til at Israel gjør henne til «Palestinas Jeanne d'Arc». Den gamle fredsaktivisten viser til at d'Arc, i en alder av 16 år, ble et ikon i kampen mot okkupasjon, før hun til slutt endte sine dager på bålet.