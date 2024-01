Ahava (12): – Jeg hater rasisme mot min palestinske venninne

Jentene synger refrenget av full hals mens musikken strømmer ut fra høyttaleren.

Det er friminutt og hebraisk dag på skolen. Da øver alle på hebraisk gjennom spill, lek og sang i skolegården.

Om noen dager skal de ha arabiskdag.

– Jeg snakker arabisk hjemme, forteller Aya Daadle.

– Jeg snakker engelsk og hebraisk, men kan godt snakke arabisk med henne, sier Ahava Ravid.

Latteren sitter løst, og de to bestevenninnene dulter borti hverandre hele tiden.

– Jeg liker henne for hun gjør meg glad. Vi har det gøy sammen, sier Aya.

GØY: (f.v) Ahava og Aya ler mye sammen selv om de også merker krigens nærvær. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Man burde kunne være venner uavhengig av religiøs bakgrunn, mener Ahava.

«Fredens Oase»

Skolen med 280 elever er helt unik i Israel. Her går palestinske og jødiske israelere i samme klasse. Lærerne underviser både på hebraisk og arabisk i alle fag.

– Hvis du snakker mitt og jeg ditt språk vil vi forstå hverandre bedre og kan legge til rette for et godt forhold, mener Samah Salaime, som er direktør ved skolen i Neve Shalom.

I vanlig israelsk skole lærer ikke jødiske barn arabisk til tross for at 20 prosent av den israelske befolkningen er arabere.

SKOLEN: I dag er det hebraisk-dag på skolen der all lek og undervisning foregår på hebraisk. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Her lærer vi dem at fred er mulig, og at vi må kunne leve sammen med like rettigheter i et demokrati, men det er det motsatte som skjer i Israel, sier Salaime.

Hun har selv arabisk som morsmål.

Jevnlig passerer jagerflyene over hodene våre på vei mot Gaza. Krigen berører alle, også her.

– Vi har familier som mistet venner i Sør-Israel og andre som har slektninger i Gaza, forteller hun.

Skolen ligger i landsbyen heter Neve Shalom, eller Wahat al-Salam på arabisk, som betyr «Fredens Oase».

Den ble grunnlagt av en munk for 40 år siden, som ønsket at tre religioner skulle leve sammen, både jøder og kristne og muslimske palestinere.

En av de første som flyttet hit av Ety Edlund og hennes svenske ektemann.

Nå går barnebarna hennes på skolen, som hun var med på å starte.

– Vi har en mulighet til å forstå den andre siden fordi vi lever sammen. Kjernen i problemet er at man bare ser en side av konflikten, sier Edlund.

PIONER: Ety Edlund har bodd i landsbyen Neve Shalom i 40 år. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Hun mener det de har skapt, ikke finnes noe annet sted i Israel. Her er nemlig jøder og palestinere likestilte.

– Jeg håper at vi kan få andre til å se på konflikten med nye øyne. Her ser vi den fra begge sider, noe som er kjernen i problemet, sier hun.

Barna merker økt hat

Bestevenninne lar ikke krigens hat påvirke deres vennskap, selv om det gjør dem urolige.

– Jeg synes det er veldig trist å tenke på krigen, for det er så mange som dør. Jeg håper den stopper, sier Aya.

Hun merker et økende hat mellom jøder og arabere, og forteller at selv om hun bare er 11 år, blir hun utsatt for rasisme.

Ahava synes det er uforståelig. Selv fylte hun nettopp 12 år, og hadde tidenes fest med venner som har både arabisk og jødisk bakgrunn.

– Hun blir utsatt for rasisme fordi hun er arabisk. Jeg hater at hun utsettes for det, sier Ahava.

Selv om de har funnet sammen, tror de det vil ta lang tid før palestinere og jøder klarer å leve fredelig sammen.

– Det er langt, langt inn i fremtiden, sier de i kor.