Aftonbladet erfarer om Palme-drapet: Politiet har mordvåpenet

Etter 34 år har svensk politi lovet et endelig svar på drapet på den tidligere svenske statsministeren Olof Palme.

Onsdag skal politiet holde en pressekonferanse der de skal presentere tekniske bevis og trolig sette et endelig punktum for etterforskningen.

Nå skriver den svenske avisen Aftonbladet at de erfarer at regjeringen er blitt informert om at konklusjonen til Palme-etterforskerne, og at de har sikret et drapsvåpen.

Skutt på vei hjem fra kino: Palme-drapet fortsatt uoppklart

Funnet drapsvåpen

Den svenske sosialdemokraten og redaktøren Daniel Suhonen forteller Aftonbladet at etterforskerne har funnet drapsvåpenet, og viser til kilder tett på etterforskningen.

Opplysningene Aftonbladet sitter på støttes av den tidligere etterforskningslederen Dag Andersson.

– Det var et regjeringsvedtak å oppta etterforskningen, så jeg regner med at etterforskerne har hatt kontakt med regjeringen før de har tatt en beslutning, sier Andersson til avisen.

Aftonbladet har tidligere skrevet at det sannsynligvis er en død person som vil bli presentert som gjerningsmann og at det derfor ikke vil bli tatt ut tiltale.

Drept på gata

Den sosialdemokratiske statsministeren Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate i Stockholm fredagskveld den 28. februar 1986.

VANT VALGET: Olof Palme viser et seierstegn etter at sosialdemokratene vant valget 19. september 1982. Fire år senere ble han drept. Foto: Bertil Ericson / AFP

I 1989 ble den uføretrygdede rusmisbrukeren Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for drapet, men noen måneder senere ble han frifunnet av en høyere rettsinstans på grunn av manglende bevis og feil begått under etterforskningen.

SKUTT PÅ GATEN: Åstedet for drapet på Olof Palme i krysset mellom Sveavägen og Tunnelgatan i Stockholm. Foto: - / Afp

De siste årene har én teori fått ny oppmerksomhet. Den såkalte «Skandiamannen» som var en av de første personene på åstedet da Palme ble skutt, har vært i politiets søkelys fra dag én, men ble aldri formelt mistenkt.

Mange spekulerer nå om det er ham politiet vil peke ut som gjerningsmann onsdag.

Fakta om Olof Palme Ekspandér faktaboks * Sven Olof Joachim Palme ble født i Stockholm 30. januar 1927. * Studerte juss i Sverige og USA og ble i studiedagene medlem av Sveriges sosialdemokratiske studentforbund. * Begynte å jobbe for statsminister Tage Erlander i 1953 og ble innvalgt i Riksdagen i 1958. * Hadde flere ulike regjeringsposter før han i 1969 ble statsminister for første gang. * Etter at sosialdemokratene tapte riksdagsvalget i 1976, ble Palme opposisjonsleder. Han kom tilbake som statsminister i 1982. * Palme var kjent for sitt sterke internasjonale engasjement, blant annet for palestinerne, mot apartheidregimet i Sør-Afrika og mot USAs krigføring i Vietnam. * Palme ble skutt og drept av en ukjent gjerningsmann i Stockholm 28. februar 1986. * Christer Pettersson ble i juli 1989 dømt for drapet, men ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. (NTB)



Tekniske bevis

Dersom gjerningsmannen er død er det likevel forventet at aktor vil legge frem bevis som hadde holdt for å ta ut en tiltale.

I februar fortalte etterforskningsleder Krister Petersson at påtalemyndigheten snart kunne ta ut tiltale for drapet på Sveriges statsminister i 1986. Reiser politiet tiltale på onsdag, blir etterforskningen av drapet trolig lagt bort for godt.

HÅP: Etterforskningsleder Krister Petersson sa til SVT i februar at han håpet at han snart kunne ta ut tiltale for drapet og fortelle hva som skjedde da Sveriges statsminister Olof Palme ble drept. På onsdag kommer svaret. Du trenger javascript for å se video. HÅP: Etterforskningsleder Krister Petersson sa til SVT i februar at han håpet at han snart kunne ta ut tiltale for drapet og fortelle hva som skjedde da Sveriges statsminister Olof Palme ble drept. På onsdag kommer svaret.

– Jeg er optimistisk. Vi har arbeidet hardt. Vi har spor vi tror mye på, sa etterforskningsleder Petersson til SVT.

Han overtok ledelsen av etterforskningsgruppa i 2017 og sier at han hele tiden har hatt tro på en løsning på drapsgåten. Den såkalte Palme-gruppen består av Petersson og fire etterforskere fra det svenske politiets nasjonale operative avdeling.