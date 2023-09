– Som en langsiktig investor med eierandeler i et stort antall selskaper globalt, er det i fondets finansielle interesse at verdensøkonomien omstilles til et lavutslippssamfunn på en ordnet måte. Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning skal baseres på et langsiktig mål om at selskapene fondet er investert i innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen.

– Gjennom å være en ansvarlig og aktiv eier med tydelige forventninger til selskapene om klimarisikohåndtering og troverdige planer for omstilling, vil Norges Bank bidra til en mer ordnet overgang og derigjennom støtte opp om fondets langsiktige finansielle mål.

– Regjeringens ambisjon er at SPU, innenfor rammene av å være et stort, statlig, globalt og langsiktig fond, skal være ledende på ansvarlig forvaltning. Forutsetningen om at den ansvarlige forvaltningen skal være sentralt i håndteringen av klimarisiko endrer ikke på at fondet har én overordnet, finansiell målsetting, men understøtter denne.

Det sier statssekretær i Finansdepartementet statssekretær Ellen Reitan (Ap) til NRK.