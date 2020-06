– Jeg turte ikke gå ut og be om hjelp fra politiet i frykt for at de skulle banke meg opp.

Kvinnen foran meg ser ned i linoleumsgulvet på krisesenteret i Manenberg utenfor Cape Town. Hun har på seg en gul maske for å beskytte seg mot covid-19-viruset. Hendene glatter nervøst på det blomstrete skjørtet, og håret er gjemt bort under en grovstrikket lue.

– Jeg stoler ikke på politiet i Sør-Afrika. Derfor turte jeg ikke anmelde den voldelige kjæresten min, sier kvinnen, som vil være anonym.

POLITIVOLD: Politivold er utbredt i mange afrikanske land. Her blir en kvinne holdt nede av politiet under en demonstrasjon mot vold mot kvinner utenfor Cape Town International Convention Centre i september i fjor. Foto: RODGER BOSCH

Redde for politiet

Trebarnsmoren er en av mange sørafrikanere som er redd for politiet. Hun klarte omsider å rømme fra sin voldelige kjæreste, men det var ved hjelp fra nabokona.

Kvinnen forteller at hun kjenner mange som vegrer seg for å anmelde saker fordi politimennene kan være så brutale. 230.000 mennesker har blitt arrestert i Sør-Afrika siden portforbudet ble innført i slutten av mars.

På det afrikanske kontinentet er politivold vanlig i mange land. Derfor kjenner mange afrikanere seg igjen i historien om George Floyd, som døde etter å ha blitt pågrepet og kvalt av en politimann i Minneapolis i USA.

«De dreper oss»

I Afrika har det kommet sterke reaksjoner på politivolden i USA de to siste ukene. Demonstranter har møtt opp med plakater med ordene «Black Lives Matter» i blant annet Kenya, Ghana og Sør-Afrika.

Flere amerikanske ambassader på kontinentet har blitt sentrum for demonstrasjoner.

UTENFOR USAS AMBASSADE: Det har vært demonstrasjoner i en rekke byer på det afrikanske kontinentet etter George Floyds død. Denne demonstrasjonen foregikk utenfor USAs ambassade i Nairobi. Foto: BAZ RATNER

Utenfor det amerikanske konsulatet i Johannesburg sang demonstrantene i kor. Ordene var fra en tradisjonell antiapartheid-sang:

«Hva har jeg gjort? Er synden vår at vi er svarte? Synden vår er sannheten. De dreper oss.»

– Det er ekstremt mange svarte som opplever politivold i Sør-Afrika. Derfor står vi sammen om det som skjer både her i landet og i USA.

Det sa Solomzi Henry Moleketi, som var en av demonstrantene, til nettstedet Christian Science Monitor.

Samtidig som han og de andre demonstrantene støttet George Floyd, ropte de også navnet på en sørafrikaner som led en lignende skjebne 10. april.

Sør-Afrikas George Floyd

En uke etter at Sør-Afrika innførte portforbudet for å begrense koronaviruset, satt 40 år gamle Collins Khosa i huset sitt i townshipen Alexandra i Johannesburg. Det var alkoholforbud, men Khosa haddes satt fra seg et glass med øl utenfor. Plutselig gikk medlemmer av den sørafrikanske sikkerhetsstyrken inn og helte ølen over hodet hans.

«SØR-AFRIKAS GEORGE FLOYD»: Collins Khosa har blitt kalt Sør-Afrikas George Floyd. Han ble drept i sitt eget hjem. Foto: Nardus Engelbrecht / Nardus Engelbrecht

Så skal soldatene ha tatt kvelertak på Khosa og slengt ham i murveggen. Samboer Nomsa Motsha forteller at familien sto og så på. Hun skrek at mennene måtte slutte. Da gikk de løs på henne også.

Tre timer senere døde Khosa i senga som følge av hodeskaden han fikk.

Han er én av elleve personer som er blitt drept av politiet siden portforbudet startet i slutten av mars. Ingen av dem var hvite.

Politivolden er ikke unik for Sør-Afrika.

PATRULJERER: Sørafrikanske sikkerhetsstyrker patruljerer townshipen Alexandra utenfor Johannesburg. I dette nabolaget skal Collins Khosa ha blitt slått i hjel fordi det stod et glass med øl utenfor huset hans under portforbudet. Foto: Jerome Delay / Jerome Delay

13-åring ble skutt

31. mars stod 13 år gamle Yassin Hussein Moyo på balkongen sin. Politimenn brukte tvang for å få kenyanere til respektere portforbudet. Yassin ble et tilfeldig offer der han stod og var vitne til at politiet avfyrte skudd.

De seks politibetjentene er arrestert og skal straffeforfølges for 13-åringens død.

Politiet skal ha skutt og banket opp kenyanere på markeder, og angrepet personer som var på vei hjem fra jobb før portforbudet startet om kvelden. Politiet skal også ha brutt seg inn i hjemmene til folk, ifølge Human Rights Watch.

I Kenya ble flere enn 100 mennesker drept av politiet i fjor, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. I det østafrikanske landet har 15 personer blitt drept av politivold siden portforbudet startet i slutten av mars.

HEDRER FLOYD: En mann sitter foran et veggmaleri av George Floyd i Kibera-slummen i Kenyas hovedstad Nairobi. Mange kenyanere har vært utsatt for politivold under portforbudet. Foto: BAZ RATNER

Sjokk og vantro

I Afrika har idrettsutøvere, ambassadører og presidenter støttet demonstrantene.

En av de første som har reagert på dødsfallet var Moussa Faki Mahamat. Han er lederen for den Afrikanske Union. Han kondolerte familien til George Floyd på vegne av organisasjonen i et kommuniké som ble publisert i slutten av forrige uke.

I Sør-Afrika har Nelson Mandela Foundation uttalt at de verdensomspennende demonstrasjonene er uttrykk for et økende raseri mot hvit undertrykkelse. Stiftelsen kritiserer et system som viser at svarte personers liv ikke er like viktige som hvites.

Presidenten i Ghana, Nana Akufo-Addo, skriver på sosiale medier at svarte over hele verden reagerer med sjokk og vantro på drapet på en ubevæpnet svart mann. Han håper at drapet på George Floyd vil føre til en drastisk endring i USA når det gjelder landets håndtering av rasisme og hat.

DEMONSTRERER: En aktivist roper slagord til støtte for George Floyd under en demonstrasjon i Ghanas hovedstad Accra den 6. juni i år. Foto: NIPAH DENNIS / AFP

Middagsdiskusjonen

Mens demonstrasjonene raser i USA, spiser jeg middag hos Rebecca og Daniel, som er naboene mine. Vi snakker om likhetene og forskjellene mellom USA og Sør-Afrika. Bordet er fylt av hummus, pitabrød og hjemmelagde kjøttboller.

– Hadde Collins Khosa, som satt i huset sitt i Alexandra da medlemmene av sikkerhetsstyrken kom inn, blitt drept hvis han var hvit og velstående?, spør Rebecca.

Spørsmålet blir hengende i lufta noen sekunder. Jeg svelger kjøttbollen jeg har i munnen. Den føles som en tung klump som siger ned i magen.

Omsider svarer jeg at jeg ikke tror at en hvit person i et av byens bedre strøk hadde blitt angrepet på samme måte i sitt eget hjem.

Rebecca og Daniel nikker og sier at det nok aldri ville ha skjedd. For politivolden i Sør-Afrika rammer oftere de som er nederst på den sosiale rangstigen, og de er svarte.