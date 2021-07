Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Afrika er mindre enn 2 prosent av befolkningen vaksinert mot korona. Det bor 1,3 milliarder mennesker på kontinentet, hvis skjøre helsevesen overveldes av koronapasienter.

Smitte- og dødstallene har steget åtte uker på rad, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon.

Tunisia er et av de afrikanske landene som er hardest rammet av koronapandemien. Her står en gruppe leger og sykepleiere hos en koronasyk pasient, som har fått plass på et provisorisk sykehus i en gammel gymsal. Foto: FETHI BELAID / AFP

Den Afrikanske union (AU) har et mål om å vaksinere 20 prosent av befolkningen innen utgangen av 2021.

Om vaksinasjonen går i samme tempo som nå, er det målet en saga blott. Da vil kun 6 prosent være fullvaksinerte til nyttår, ifølge en analyse fra New York Times.

Delta-varianten har fått et solid fotfeste i befolkningen, som for to uker siden rapporterte over 250.000 nye smittetilfeller i løpet av én uke.

Forrige uke nær doblet dødstallene seg. Særlig Uganda er med på å trekke opp statistikken – der økte antall koronarelaterte dødsfall med 176 prosent sist uke.

Rike land kjøper mer enn de trenger

I Kenya forventer regjeringen at 30 prosent av befolkningen vil være fullvaksinerte innen 2023.

Samtidig har rike land kjøpt inn flere vaksiner enn de har behov for. Det har satt sinnene til afrikanske ledere i kok.

– Om Europa kan lette på restriksjoner så folk kan se fotballkamper, så er det på tide å åpne for at Afrika kan kjøpe flere vaksiner fra Europa, sa Strive Masiyiwa, en representant for AU, under en pressekonferanse i juli.

Afrika har vaksinert mellom 1 og 2 prosent av befolkningen. Grafen er hentet fra Our World in data den 17. juli. Foto: Our World in Data

I enkelte delstater i USA, må lokale myndigheter sende vaksinedoser tilbake, fordi de har for mange. Forsendelser med vaksiner blir stående ubrukt på lagre i Oklahoma, Alabama, Utah og Delaware, blant andre.

Erlend Grønningen fra Leger Uten Grenser uttalte tidligere til NRK at verdenssamfunnet har sviktet.

– Vi var gode da det handlet om å utvikle vaksiner så fort som mulig. Men når kun 0,3 prosent av koronavaksinene har gått til lavinntektsland, er det for dårlig, sa Grønningen tidligere i sommer.

Nok til 7 prosent

Ettersom Afrika hadde lite å stille opp med da alle verdens land tevlet om å være først i kjøpskøen, satte de sin lit til det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax, ledet av Verdens helseorganisasjon.

Ousseynou Badiane, sjef for vaksinasjonsprogrammet i Senegal, viser frem de nybygde kjølerommene på Fannsykehuset i hovedstaden Dakar i januar. Afrika har mottatt færre vaksiner fra det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax enn ventet. Foto: JOHN WESSELS / AFP

Men da India stanset eksport av vaksiner for å håndtere egne koronautbrudd, stanset også vaksineleveransene til Covax.

Selv om vaksineleveransene til Covax gjennomføres, er det kun snakk om 200 millioner doser innen oktober. Det er nok til å fullvaksinere drøyt 7 prosent av befolkningen, skriver avisen New York Times.

Ønsker å produsere egne vaksiner

I slutten av juni gikk Norfund, den norske statens investeringsfond for utviklingsland, inn med 65 millioner kroner til vaksineproduksjon i Afrika. Pengene skal gå til produksjon av Janssen-vaksinen i Sør-Afrika.

Direktør for Norfund Tellef Thorleifsson sier det skal produseres 300 millioner doser det neste året. Foto: Hallvard Norum / NRK

– Dette er et lån, ikke en gave. Men her venter vi en relativt lav avkastning, sier Norfunds direktør Tellef Thorleifsson.

Det er et det sørafrikanske holdingselskapet Aspen Pharmacare som skal produsere vaksinen på lisens fra det amerikanske selskapet Johnson & Johnson.

– Produksjonen startet i april, og det skal lages 300 millioner doser det neste året, sier Thorleifsson.