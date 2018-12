AFP: To drept og 11 kritisk såret i Strasbourg

En mann med automatvåpen åpnet ild mot en folkemengde i sentrum av den franske byen Strasbourg ved 20-tiden tirsdag kveld, skriver Le Figaro.

Like etter klokken 22 opplyste politiet at de var i skuddveksling med en mistenkt. Det skal være i bydelen Neudorf, der det er et helikopter i lufta, ifølge avisen L’Alsace.

Politiet sier at de vet hvem mannen er, og at de har startet en storstilt jakt på vedkommende.

Ved 22.30-tiden har politiet omringet bygget der den mistenkte oppholder seg. De ropte at «det nytter ikke å forskanse seg», før de brøt opp døren på bygget for å finne den antatte gjerningsmannen.

Minst to døde

Innenriksministeren bekrefter at to mennesker er drept, og at den mistenkte har et kriminelt rulleblad.

Gjerningsmannen skal være en 29-åring som er født i Strasbourg, melder BFMTV.

Lokalavisa L’Alsace siterer sykehuskilder som sier at det er minst fire døde, og at det er fem kritisk skadd, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Flere kilder sier det er mistanke om at terror var motivet for skytingen. Lokalavisen DNA.fr melder at mannen står på politiets lister over antatt radikaliserte personer. På denne listen står blant andre flere hjemvendte fremmedkrigere.

En statsadvokat i det franske antiterrorpolitiet opplyser at de etterforsker hendelsen som terror.

Det er store politistyrker på stedet. EU-parlamentet opplyser at de har stengt ned, og at de ansatte har ordre om å holde seg innendørs.

Ambulanser og politi er på plass etter meldinger om skyting i sentrum av den franske byen Strasbourg tirsdag kveld. Foto: Vincent Kessler / Reuters

Søkte tilflukt på restaurant

Ordfører Roland Ries sier til Le Figaro at skytteren foreløpig ikke er pågrepet. Han ber alle innbyggere i byen holde seg innendørs.

På Twitter beskriver innenriksministeren hendelsen som «alvorlig».

I en annen Twitter-melding publisert på kontoen til lokalradioen France Bleu Alsace, kan man høre sirener og se politiet i full utrykning.

Politiet sikrer området der skytingen skal ha funnet sted. Foto: Vincent Kessler / Reuters

Ifølge den franske avisen DNA sier en kilde i det lokale politiet at han tror det kan være snakk om et terrorangrep.

Innenriksministeren sier imidlertid til Le Monde at det er for tidlig å si om det er snakk om en vanlig forbrytelse eller et terrorangrep.

– Vi kjenner foreløpig ikke til omstendighetene rundt skytingen.

Pressetalsmann Emmanuel Fouloun i Europaparlamentet skriver at det skal ha oppstått panikk i hovedgaten da skytingen begynte, og at folk skal ha søkt tilflukt på en restaurant.

Jagland i Strasbourg

Thorbjørn Jagland, som er generalsekretær i Europarådet og for tiden bor i Strasbourg, skriver på Twitter at politiet har informert ham om hendelsen.

«Dette er en alvorlig hendelse og jeg anbefaler alle ansatte og besøkende til å holde seg innendørs for øyeblikket», skriver han.

På sosiale medier legger innbyggere i Strasbourg ut meldinger der de tilbyr beskyttelse til folk som er ute i gatene.

«Hvis du trenger et skjulested er døren min åpen. Jeg bor like ved jernbanestasjonen» skriver en på Twitter.

En annen har skrevet hvor han bor og sier at folk bare må ringe på.

Størst og eldst i Europa

Julemarkedet i Strasbourg er regnet som det største og eldste i Europa, med tradisjoner tilbake til 1570.

Sentrum av Strasbourg ligger på øya Grande Île og politi kontrollerer alle som går over broene på vei inn på øya.

Markedet varer fra 29. november til 31. desember og foregår på flere av de store plassene i sentrum og i gatene rundt.

Tungt bevæpnet politi er til stede på julemarkedet i Strasbourg. Foto: Patrick Hertzog / AFP

Tidligere angrep mot julemarked

For to år siden ble tolv mennesker drept i et lastebilangrep mot et julemarked i den tyske hovedstaden Berlin. Terrororganisasjonen IS tok på seg skylden for angrepet gjennom talerøret Amaq.

IS tok også på seg skylden for en tilsvarende terroraksjon i Nice i Frankrike 14. juli 2016.

Her ble 84 mennesker drept da en 31 år gammel tunisier med oppholdstillatelse i Frankrike kjørte en lastebil inn på strandpromenaden.