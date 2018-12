AFP: Norsk kvinne funnet død i Marokko

Ifølge nyhetsbyrået skal to kvinner ha blitt funnet døde i en landsby i Atlasfjellene mandag, ifølge innenriksdepartementet i landet.

Den ene av kvinnene er norsk, heter det i en uttalelse som AFP gjengir.

Kvinnene skal ha blitt funnet på en måte som gjør at marokkansk politi mistenker at de har blitt utsatt for en kriminell handling. De to kvinnene ble funnet i et område av Marokko som er en populær destinasjon for turister på fottur.

NRK har vært i kontakt med pressevakt i Utenriksdepartementet, Ane Lunde, ved to anledninger mandag kveld. Lunde sier UD undersøker omstendighetene for hendelsen, men sier man foreløpig ikke kan kommentere saken.

Det var VG som omtalte saken først i Norge. Avisa skriver at de har vært i kontakt med lokalt politi, som ikke ønsker å kommentere saken.

Ifølge lokale medier skal politiet ha sperret av en rekke veier i regionen der hendelsen skjedde. Flere medier melder at organiserte fjellturer i området skal ha blitt avlyst som følge av hendelsen.

«I dag har det vært kaos i regionen, med mange politifolk i området og helikoptre i lufta. Alle planlagte gåturer er avlyst av sikkerhetsårsaker», skriver et franskspråklig marokkansk nettsted.

NRK har vært i kontakt med et norsk reiseselskap som organiserer turer i det aktuelle området. En av de ansatte i selskapet opplyser at de har arrangert turer i området i flere år, og at de har opplevd det som trygt.

Turismen er en nøkkelsektor for den marokkanske økonomien. Den representerer ti prosent av landets rikdom. 2017 var et topp-år for marokkansk turisme, med mer enn elleve millioner besøkende.