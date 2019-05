AFP: Iran går bort fra deler av atomavtalen

På dagen ett år etter at president Donald Trump kunngjorde at USA ville trekke seg fra den internasjonale atomavtalen, som skulle hindre at Iran utviklet atomvåpen, kom motsvaret fra Iran:

I et brev til Storbritannia, Kina, EU, Frankrike, Russland og Tyskland meddeler Iran at de nå trekker seg fra deler av den inngåtte avtalen. Det var disse fem, sammen med USA, som underskrev atomavtalen med Iran i 2015.

Fakta om atomavtalen med Irak Ekspandér faktaboks Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

Avtalen som formelt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet.

I bytte mot innsyn er økonomiske sanksjoner mot Iran og landets oljenæring blitt opphevet.

Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år fra avtalen ble inngått.

Samtidig har Iran godtatt åtte års videreføring av sanksjoner mot landets program for utvikling av langtrekkende raketter.

Avtalen trådte i kraft i januar 2016. Hvis Iran bryter den, kan FNs sanksjoner gjeninnføres i løpet av 65 dager.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen.

President Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekker seg fra avtalen og har varslet at USA vil gjenoppta alle de økonomiske sanksjonene mot landet.

Nøyaktig ett år etter kunngjorde iranske tjenestemenn at landet trekker seg fra deler av avtalen.

I brevet gir president Hassan Rouhani avtalepartnerne 60 dager på å innfri løftene som ble gitt, i bytte mot at Iran avholder seg fra å utvikle atomvåpen.

Konkret dreier dette seg om opphevelser av sanksjoner som rammer den iranske olje- og banksektoren, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Hvis ikke dette skjer, akter Iran å starte opp igjen med høyanrikelse av uran. Landet vil også beholde overskuddet av tungtvann og anriket uran i stedet for å selge det videre, slik avtalen tilsier.

Rouhani skriver videre at det vil bli en farlig situasjon både for Iran og verden hvis avtalen vrakes.

Presidenten opplyser videre at Iran er villig til å forhandle, for å få en ny avtale på plass.

Ambassadørene fikk beskjeden

Brevet med Irans betingelser ble overrakt i et møte med ambassadørene for Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og Russland

– Avgjørelsen i det øverste sikkerhetsrådet om å stanse etterlevelsen av noen av Den islamske republikken Irans forpliktelser i atomavtalen er kommunisert til statslederne i landene som fortsatt er en del av avtalen – Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og Russland, heter det i en uttalelse fra det iranske utenriksdepartementet.

Pompeo med Iran-advarsler

Noen timer før møtet hadde USAs utenriksminister Mike Pompeo, som kom på overraskende besøk i Irak, anklaget Iran for å planlegge et angrep i løpet av kort tid.

Foreløpig er det kommet få opplysninger om hvilken type angrep og hvor stort det skal være snakk om.

Utenriksminister Pompeo skal ha advart Iraks ledere om det USA mener er en uheldig innflytelse i Iran.

Hindrer atomvåpen

Hensikten med avtalen var å sikre at Iran ikke har mulighet til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld skulle sanksjonene mot landet lettes.

Trump trakk imidlertid USA fra avtalen og gjeninnførte sanksjoner, inkludert en embargo av Irans viktige oljesektor.

Som en del av avtalen har Iran blant annet begrenset sin anrikning av uran, en prosess som ikke bare kan brukes i forbindelse med atomkraft, men også atomvåpen.

Etter at USA besluttet å trekke seg fra avtalen har de andre stormaktene forsøkt å bevare den, men det har vært vanskelig å finne måter å omgå de amerikanske sanksjonene på slik at Iran kan forsette å handle med resten av verden, og ikke minst eksportere olje.

Utsettelse

USA ga en utsettelse på seks måneder for enkelte land slik at den iranske oljeeksporten kunne fortsette til disse, men 2. mai utløp unntakene. Det betyr at Iran har mistet en av sine viktigste inntektskilder.

Land og andre aktører som bryter sanksjonene, risikerer selv å bli rammet av de amerikanske straffetiltakene, blant annet ved at de ikke lenger kan bruke amerikanske banksystemer.

USAs kampanje mot Iran startet etter at Donald Trump ble president og er en del av hans ønske om å svekke Irans innflytelse i Midtøsten.

Han vil i stedet fremme interessene til USAs nærmeste allierte i regionen, Saudi-Arabia og Israel.